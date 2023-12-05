Израильская армия применила умную бомбу SPICE в Газе: что о ней известно

SPICE — это специальный комплект для неуправляемых бомб, который делает их высокоточными. Ее применили для воздушного удара против боевиков ХАМАС.

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Израиль возобновил боевые действия против боевиков ХАМАС после срыва перемирия. Воздушные силы применили в Газе управляемую бомбу SPICE-2000. Об этом сообщает Defence Blog.

SPICE или Smart, Precise Impact, Cost-Effective бомба — это разработка израильской компании Rafael. Система стала преемником ракеты "воздух-земля" Popeye, которая имела инерциальную системы наведения, чтобы бить там, где нет сигнала GPS.

Поражение цели в Газе бомбой SPICE Фото: Скриншот

Однако новая бомба SPICE имеет ряд особенностей. Система наведения стала более комплексной, кроме инерциальной навигационной системы имеет GPS и электрооптическое наведение с помощью оператора. SPICE — это комплект для того, чтобы неуправляемую бомбу сделать управляемой. Благодаря технологичности SPICE может поразить даже движущуюся цель. Дальность бомбы с комплектом составляет около 60 км.

Существует 4 варианта бомбы SPICE:

SPICE 250 весом 113 кг;

SPICE 1000 весом 453 кг;

SPCICE 2000 весом 907 кг;

SPICE 250 ER с увеличенным радиусом действия.

Также в систему SPICE можно занести до 100 целей перед полетом, чтобы выбрать одну из них уже во время полета.

Напомним, 5 декабря СМИ писали, что ХАМАС атаковал военную базу Израиля с ядерным оружием. Огонь остановился примерно в 300 метрах от ближайшего ракетного объекта.

2 декабря СМИ сообщали, что война в Израиле против ХАМАС может длиться более одного года.