Ізраїльска армія застосувала розумну бомбу SPICE у Газі: що про неї відомо

SPICE — це спеціальний комплект для некерованих бомб, який робить їх високоточними. Її застосували для повітряного удару проти бойовиків ХАМАСу.

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Ізраїль відновив бойові дії проти бойовиків ХАМАСу після зриву перемирʼя. Повітряні сили застосували в Газі керовану бомбу SPICE-2000. Про це повідомляє Defence Blog.

SPICE або Smart, Precise Impact, Cost-Effective бомба — це розробка ізраїльської компанії Rafael. Система стала наступником ракети "повітря-земля" Popeye, яка мала інерціальну систему наведення, щоб бити там, де немає сигналу GPS.

Ураження цілі в Газі бомбою SPICE Фото: Скриншот

Проте нова бомба SPICE має низку особливостей. Система наведення стала комплекснішою, окрім інерціальної навігаційної системи має GPS і електрооптичне наведення за допомогою оператора. SPICE — це комплект для того, щоб некеровану бомбу зробити керованою. Завдяки технологічності SPICE може уразити навіть рухому ціль. Дальність бомби з комплектом складає близько 60 км.

Існує 4 варіанти бомби SPICE:

SPICE 250 вагою 113 кг;

SPICE 1000 вагою 453 кг;

SPCICE 2000 вагою 907 кг;

SPICE 250 ER зі збільшеним радіусом дії.

Також у систему SPICE можна занести до 100 цілей перед польотом, щоб вибрати одну з них уже під час польоту.

Нагадаємо, 5 грудня ЗМІ писали, що ХАМАС атакував військову базу Ізраїлю з ядерною зброєю. Вогонь зупинився приблизно за 300 метрів від найближчого ракетного обʼєкта.

2 грудня ЗМІ повідомляли, що війна в Ізраїлі проти ХАМАСу може тривати понад один рік.