Вместе с "вагнеровцами": РФ бросила под Бахмут самые боеспособные подразделения, — 5 ОШБр

По словам замкомандира батальона Алексея Тарасенко, противник продолжает пытаться вернуть под свой контроль утраченные позиции на Донбассе. С лета качество войск врага улучшилось.

Российские оккупанты стянули на Бахмутское направление свои самые боеспособные подразделения. Вместе с ними они ведут мощные штурмы. Об этом рассказал заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко в эфире телемарафона 5 декабря.

По его словам, российское военное руководство не собирается просто так оставлять город Бахмут, поэтому продолжают бороться и пытаются вернуть утраченные позиции. Среди прибывших бойцов фиксируются бывшие наемники из ЧВК "Вагнер".

"В нашем районе работают кадровые подразделения армии РФ, но, безусловно, по тактике действий, по тому, как противник изменил свою тактику по сравнению с летом, зашли новые части, которые имеют в своем составе бывших "вагнеровцев" на нижнем тактическом командирском звене. Имеют также опытный командирский состав среднего и высшего звена. Мы знаем, что под Бахмут стягиваются наиболее боеспособные подразделения РФ", — заявил Алексей Тарасенко.

Оккупанты в районе Бахмута используют самые боеспособные подразделения Фото: DeepStateMAP

Отдельно замкомандира батальона 5-й ОШБр отметил, что с лета качество личного состава противника также выросло. ВС РФ обучили людей в своих центрах и теперь используют их для штурмов на этом направлении.

Также в районе Бахмута применяются современные технологии, новые дроны и военная техника. Все это говорит о том, что пока что боевой потенциал противника на достаточном уровне.

В самом городе, продолжает военный, находится два танковых полка из танковой дивизии армии РФ, очень много артиллерийских подразделений, которые прячут огневые средства между домами, а также значительное количество подразделений БпЛА, которые используют многоэтажки, как хорошую точку для старта.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что в ВСУ рассказали о боях на позициях в районе Бахмута. Пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что на некоторых участках российские войска имеют успехи.