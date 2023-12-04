"Переходят из рук в руки": в ВСУ рассказали о боях на позициях в районе Бахмута (видео)

Пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что на некоторых участках российские войска имеют успехи.

Related video

Российские войска получили пополнение десантниками, а позиции на Бахмутском направлении в течение дня переходят из рук в руки. Пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Еспресо" сообщил подробности.

Он отметил, что на некоторых участках враг имеет успехи, но на других — украинские войска и в дальнейшем продолжают штурмовые действия.

"У врага есть возможность стрелять в глубину тактической обороны", — сообщил Калашников.

Оккупанты регулярно обстреливают и мирные города, которые расположены вблизи линии фронта. Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск постоянно подвергаются ударам. По его словам, захватчики не могут обстрелами сломать гражданских. Люди осознают всю ситуацию и понимают, как действовать в случае опасности.

Бои в районе Бахмута — данные Генштаба ВСУ

Украинские войска, как говорится в отчете Генерального штаба за 4 декабря, отбили 16 атак врага в районах Богдановки, Андреевки, Ивановского и Клещиевки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 1 декабря подразделение ударных дронов остановило наступление войск РФ возле Бахмута. Украинские войска ликвидировали танк, "Урал" и квадроцикл. Бойцам удалось уничтожить пять единиц техники оккупационных войск, среди которой — танк Т-72Б3. Его считают экономической альтернативой Т-90А. Совокупная стоимость пораженной техники может быть в общей сложности около 7 миллионов долларов.