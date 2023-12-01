Танк, "Урал" и квадроцикл: подразделение ударных дронов остановило наступление ВС РФ возле Бахмута (видео)

Бойцам удалось уничтожить пять единиц техники оккупационных войск, среди которой — танк Т-72Б3, который считают экономической альтернативой Т-90А.

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Подразделение ударных дронов АХИЛЛЕС отразило наступление российских войск в районе Бахмута. Командир роты ударных БпАК 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Павел Федоренко в Telegram опубликовал подробности.

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Бойцы сумели ликвидировать 5 единиц вражеского оружия и техники, нанесли существенные поражения танку Т-72Б3. Ликвидировали и одного оккупанта.

В заметке военный напомнил, что этот танк считается основным боевым из семейства Т-72. По его словам, это экономическая альтернатива Т-90А, которая является сравнительно простой модернизацией танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.

"Стоимость — $3.5 млн", — пояснил украинский защитник.

Также воины ликвидировали "Урал" и пушку АЗП-57, квадроцикл, УАЗ "Патриот".

Федоренко назвал совокупную стоимость пораженной техники. В целом это может быть сумма около 7 миллионов долларов.

Бои в районе Бахмута: данные Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ, вели штурмовые действия в районах Григорьевки, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки. В целом Силы обороны отбили 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Нью-Йорк, Марково, Часов Яр.

Напомним, 1 декабря в 3 ОШБ объяснили постоянные штурмы РФ Клещиевки и Андреевки. Трассы в районе Бахмута помогают украинским войскам, как отметил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, но захватчики даже близко не подошли к ним. Локация, где расположены эти села, важна для российских оккупантов по определенным причинам, в частности, из-за наличия высот и железной дороги.