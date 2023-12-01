"Есть высоты и железная дорога": в 3 ОШБ объяснили постоянные штурмы РФ Клещиевки и Андреевки (видео)

Трассы в районе Бахмута помогают украинским войскам, как отметил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, но захватчики даже близко не подошли к ним.

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В районе Андреевки и Клищиевки есть возвышенность и наличие железной дороги, что побуждает российских оккупантов к регулярным штурмам. Подробности сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире "Радио Свобода".

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Он отметил, что самих населенных пунктов уже "не существует", поскольку они полностью разрушены. По его словам, зданий фактически нет, остались только подвалы, но не везде.

"Там даже не существует первого этажа, грубо говоря", — пояснил военный.

Александр Бородин рассказал, что локации, где расположены Андреевка и Клещиевка, является важной для российских оккупантов по определенным причинам. По его словам, высоты очень важный элемент для оборонительных действий. Наличие железной дороги также является необходимым фактором для захватчиков, ведь позволяет улучшить их логистические возможности.

Он отметил, что трассы в районе Бахмута помогают украинским войскам. Захватчики к ним не добрались даже близко. По его словам, иногда условные поле и три посадки важнее, чем населенный пункт.

"С медийной точки зрения более важны названия", — добавил Бородин.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, как говорится в утреннем отчете по состоянию на 1 декабря, российские войска вели штурмовые действия вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки. Украинские подразделения отбили 24 атаки. Силы обороны Украины и в дальнейшем осуществляют штурмовые действия южнее Бахмута. Бойцы наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на уже достигнутых рубежах.

Напомним, 14 ноября в 3 ОШБр объяснили действия оккупантов в районе Бахмута. Российские оккупанты не оставляют попыток вернуть контроль над железной дорогой вблизи Клещиевки, поскольку успешные результаты дадут им возможность улучшить свои позиции.