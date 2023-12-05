Россияне вывезли из Украины редчайших животных, которые занесены в Красную книгу (фото)

По словам министра экологии Руслана Стрельца, оккупанты вывезли несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.

Российские оккупанты вывезли из украинского заповедника "Аскания-Нова", который находится на оккупированной территории Херсонской области, редких животных. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в Facebook.

По его словам, что оккупационная администрация парка осуществила незаконный обмен животных между Биосферным заповедником "Аскания-Нова", природным биосферным заповедником "Ростовский" и ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи".

Стрелец заявил, что оккупанты вывезли несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида. Эти виды животных занесены в Красную книгу со статусом "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения".

Вместо них, по словам министра, в зоопарк "Аскания-Нова" завезли антилоп канна, яков домашних, верблюдов двугорбых, а также одного гуанако.

"Украина – первая страна в мире, которая собирает доказательства экологических преступлений", — заявил Стрелец.

Он напомнил, что пункт 8 Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского — "Экологическая безопасность". РФ обязательно понесет справедливое наказание за свои незаконные действия.

"Об этой ситуации уже проинформированы соответствующие ведомства. Минокружения готовит повторные ноты к секретариатам природоохранных конвенций", — заявил Стрелец.

Животные в заповеднике "Аскания-Нова" Фото: Руслан Стрілець/Facebook

Напомним, что 1 декабря сообщалось, что на Херсонщине в "Сафари-парке" из-за шторма погибли животные. В местном "МЧС" говорят, что часть животных погибла, а часть удалось спасти. Впрочем, они не сообщили, сколько животных не выжило в результате непогоды.