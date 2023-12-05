ВКС РФ получили новую партию модернизированных МиГ-31: какие произвели "улучшения"

По мнению западных обозревателей, речь может идти о варианте МиГ-31БСМ. Это более "продвинутая версия" самолета с новой системой управления вооружением и радаром.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила поставку модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Воздушно-космических сил РФ к 2023 году. Об этом 5 декабря сообщили обозреватели Zona Militar со ссылкой на российские источники.

По информации пресс-службы нижегородского предприятия "Сокол", ОАК завершил программу ремонта и модернизации самолетов, после чего они поставляются для российских воздушных сил после прохождения государственных испытаний.

Эксперты предполагают, что несмотря на скудную информацию об улучшениях МиГ-31, речь идет о варианте МиГ-31БСМ. Это более "продвинутая версия" первоначального варианта "БС", представленного в 2008 году, с возможностью дозаправки в полете. Кроме того модернизация включает в себя конструктивные улучшения кабины пилота для повышения устойчивости материалов козырька перехватчика во время полетов на высоких скоростях.

"В ходе модернизации истребители получают современную систему управления вооружением и новый радар, позволяющие видеть противника на расстоянии 320 километров и сопровождать до 10 воздушных целей одновременно", — заявили российские авиастроители.

Среди других усовершенствований, пишут обозреватели, — модернизация центрального компьютера и навигационных систем 8БМ с процессором "Багет-55-06". Кроме того версия МиГ-31 может обладать возможностями противорадиационных ракет, а также ракет против наземных и надводных целей. Вместе с тем количество модернизированных в этом году самолетов не упоминается.

Напомним, по информации западных источников, в результате последних улучшений ракета "Кинжал" может корректировать свое наведение на цель в полете. Изменения целеуказания ракеты после ее пуска с МиГ-31К позволяет вносить коррективы в реальном времени и повысить ее точность.