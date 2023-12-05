"Касается и женщин": Безуглая заявила, что лучшее волонтерство — это мобилизация

Нардеп убеждена, что Украине стоит отходить от волонтерства. По ее мнению, лучше, чтобы волонтеры пошли в ВСУ.

Народная депутатка от фракции "Слуга народа" и член комитета национальной безопасности Марьяна Безуглая призвала украинцев отойти от волонтерства в следующем году. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 5 декабря.

"Я не буду говорить о неоценимом вкладе волонтеров в победу. Это понятно. Считаю, время волонтеров должно пройти в 2024 году", — написала она.

Нардеп подчеркнула, что обеспечивать армию всем необходимым должно государство, а граждане должны только платить для этого налоги.

"Лучшее волонтерство сегодня — прийти в ВСУ", — отметила Безуглая.

Публикация Безуглой от 5 декабря Фото: Скриншот

Впоследствии она уточнила свое заявление относительно волонтерства, задав несколько риторических вопросов украинским военным.

"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы же хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, да я же доначу / я волонтер, я держу фронт здесь?", — говорится в посте.

Депутатка отметила, что поэтому и назвала лучшим волонтерством в 2024 году — мобилизацию в Вооруженные силы.

"Это касается и женщин", — подчеркнула Безуглая.

Она добавила, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу, поэтому "это уже можно не спрашивать".

Публикация Безуглой от 5 декабря Фото: Скриншот

Напомним, ранее нардеп Марьяна Безуглая попала в скандал из-за своего заявления о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. По ее словам, военачальник не смог предоставить план на 2024 год.

Позже она объяснила, что раскритиковала Залужного, потому что ее "прорвало", и свою публикацию ошибкой не считает. Более того, Безуглая заявила, что это — лишь "часть айсберга".