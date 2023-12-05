Под завалами дома в Новогродовке нашли фрагменты тел: будет проводиться ДНК-экспертиза

Начальник Новогродовской МВА Александр Шевченко отметил, что до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Ранее он рассказывал, что из-под завалов достали тело 8-летней девочки, родителей ребенка не нашли.

На месте попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Новогродовке Донецкой области нашли фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать. Об этом 5 декабря сообщил начальник городской военной администрации Новогродовки Александр Шевченко.

По словам Шевченко, до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Чтобы идентифицировать тела погибших планируют провести ДНК-экспертизу.

"По состоянию на настоящее время под завалами найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать. В дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза", — отметил руководитель МВА.

Из-под завалов достали тело 8-летнего ребенка, родителей не нашли

Напомним, в понедельник, 4 декабря, Шевченко рассказал, что из-под завалов 3-этажного дома, куда в ночь на 30 ноября попала ракета С-300, достали тело 8-летней девочки, родителей ребенка отыскать не удалось.

Кроме того, начальник Новогродовской ГОА рассказал, что в громаде объявили трехдневный траур по погибшим жителям. Он продлится до 6 декабря.

К поискам родителей девочки привлекли различные службы: детали

Ранее Александр Шевченко уже сообщал, что под завалами дома не обнаружили родителей ребенка — 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

По его словам, если семью не найдут, ее будут считать пропавшей без вести. В воскресенье, 3 декабря, на месте проводили дополнительные работы, к которым привлекли национальную полицию и другие службы.

ВС РФ обстреляли Покровск, Мирноград и Новогродовку: что известно

Напомним, в ночь на 30 ноября российские оккупанты запустили по меньшей мере шесть ракет С-300 по Покровскому району Донецкой области. В общем известно о десяти пострадавших. Также под удар попал Мирноград, где разрушениям подверглось здание полиции.

Ранее представитель управления ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин в комментарии медиа "Суспільне" рассказал, что из-под завалов в Новогродовке достали тело погибшего. По его словам, это 61-летний мужчина. Также сообщалось, что спасатели разобрали более 130 тонн конструкций.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а в регионах активно работали системы ПВО. Информацию о боевой работе противовоздушной обороны подтвердили в Хмельницкой ОГА. Воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения также была объявлена в нескольких украинских областях.