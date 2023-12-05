Потеряли $3,5 млн: РУБпАК "Ахиллес" эпично уничтожила танк Т-72Б3 под Бахмутом (видео)

Украинские бойцы обнаружили вражескую технику с помощью беспилотника. После точного удара танк Т-72Б3 вспыхнул, а в небо поднялся густой серый дым.

Рота ударных БпАК 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила российский танк Т-72Б3 на Бахмутском направлении. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"РУБпАК "Ахиллес" уничтожила вражеский танк Т-72Б3 стоимостью в $3,5 млн", — сказал Юрий Бутусов.

Он отметил, что "эпично" уничтожить вражеский танк Т-72Б3 удалось роте ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр вместе с аэроразведкой 80-й ОДШБр. Для поражения военной техники оккупантов украинские военные использовали FPV-дрон "Дикие Шершни".

Юрий Бутусов опубликовал ролик, в котором показали, как украинские военные обнаружили российскую технику, двигавшуюся по дороге, с помощью беспилотника. После чего украинский дрон нанес точный удар, в результате чего вражеский танк Т-72Б3 вспыхнул, а в небо поднялся густой серый дым.

Напомним, 4 декабря в Госпогранслужбе показали, как украинские военные борются против ВС РФ на всех направлениях. ВСУ удалось уничтожить два танка, два транспортных средства и склад БК с помощью БПЛА.

1 декабря стало известно, что пилоты подразделения VORON 100 Волынской бригады теробороны поразили два российских танка на востоке. Уничтожение тяжелой бронетехники стало возможным благодаря точным ударам дронов.