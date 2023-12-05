Гигантская ошибка ВВС США: эксперты раскритиковали платформу F-15EX

Аналитики отмечают, что при стоимости машины, которая превосходит более новые самолеты F-35, истребители F-15EX Eagle II не обладают стелс-возможностями. Именно атрибут незаметности имеет ключевое значение в современном бою.

Несмотря на многообещающее будущее платформы F-15EX, о котором говорится в многочисленных обзорах, не все уверены в ее потенциале. Военный эксперт Майя Карлин отметила, что ВВС США допустили огромную ошибку, закупив 140 истребителей Boeing F-15EX Eagle II. Свое мнение она высказала в материале, опубликованном в The National Interest.

Основная претензия к платформе F-15EX — ее стоимость. Несмотря на то, что ВВС США уже имеют на вооружении истребители пятого поколения, самолет, работы над которым начались еще в 70- годах прошлого века, по-прежнему стоит примерно на 7,5 млн долларов дороже, чем новейший F-35, а точнее 93,95 млн долларов.

"Согласно последнему ежегодному отчету о закупках ВВС, каждый истребитель Eagle II будет стоить колоссальные 93,95 миллиона долларов за самолет", — пишет Карлин.

Отметим, что еще в 2021 году эксперт Марк Эпископос критиковал платформу за ее возраст и отсутствие стелс-технологий, которые были задействованы в более новых машинах F-35. Он подчеркнул, что в современном воздушном бою атрибут незаметности имеет ключевой значение, поэтому в случае потенциального столкновения с российскими или китайскими ракетами класса "воздух-воздух" или "земля-воздух" у F-15EX нет никаких шансов.

Рано списывать со счетов

Между тем отказ от F-15 как от всего лишь дорогостоящей платформы может быть несправедливым. Главным преимуществом F-15EX является его превосходное вооружение и летные характеристики. Собственно та же Карлин подтверждает возможности F-15EX, призывая не недооценивать эту замечательную боевую машину.

Дело в том, что последняя модель американского истребителя F-15 Eagle побила значительные рекорды в области грузоподъемности и огневой мощи.

В ходе ежегодных январских испытаний истребитель нес и запускал до 12 ракет класса "воздух-воздух", что стало поистине исключительным достижением. Этот триумф побил предыдущие рекорды, когда на борту находилось не более шести-восьми ракет.

Что касается грузоподъемности, то F-15EX может нести до 13,6 тонны боеприпасов, что значительно превышает ранее зарегистрированные показатели.

Напомним, 15 ноября катарский истребитель F-15QA Advanced Eagle в ходе проведения выставки Dubai Airshow 2023 в ОАЭ вызывал восхищение гостей. Опытные летчики-испытатели показали фигуры высшего пилотажа, удивляя публику новыми возможностями модернизированной машины.