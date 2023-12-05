Южная Корея передала Украине больше боеприпасов 155-мм, чем вся Европа в целом, — СМИ

В Пентагоне подсчитали, что Киеву нужно 90 тысяч снарядов и более в месяц, а производство США не способно покрыть эту потребность.

Южная Корея с начала года оказалась крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины, чем все страны Европы вместе взятые. Об этом сообщает The Washington Post.

Представители США убедили власти Южной Кореи предоставить для Украины в 2023 году около 330 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Снаряды начали поступать в начале года. Впоследствии интенсивные темпы поставок сделали это государство крупнейшим поставщиком боеприпасов для украинской артиллерии, чем все страны в Европе вместе взятые.

Непосредственная альтернатива предполагала бы использование арсенала 155-мм снарядов американских военных. В США, в отличие от южнокорейского варианта, были кассетные боеприпасы. Около 330 тысяч 155-мм снарядов, как посчитал Пентагон, можно было бы транспортировать по воздуху и морю в течение 41 дня. Журналисты отметили, что американские склады были оснащены кассетными боеприпасами, но тысячи десятилетиями пылились.

В Пентагоне подсчитали, что Киеву нужно 90 тысяч и более в месяц. В то время как производство в США росло, оно едва превышало одну десятую этого.

"Это была просто математика. В определенный момент мы просто не сможем их предоставить", — сказал бывший высокопоставленный чиновник.

Напомним, 5 декабря глава Минобороны Финляндии заявил, что в ближайшее время страна будет производить больше боеприпасов для Украины. Расходы на темы увеличения производства боеприпасов этого государства вырастут до десятков миллионов евро.