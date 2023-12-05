Планируют запуск производства бронетехники в Украине: Шмыгаль рассказал о сотрудничестве с Rheinmetall

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников "для достижения справедливого мира и нашей общей безопасности".

Немецкий концерн Rheinmetall уже производит для Украины артиллерийские снаряды. Кроме того, оружейная компания получает на такое вооружение новые заказы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 5 декабря.

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По словам главы правительства, в октябре во время визита в Берлин вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом "дали старт сотрудничеству украинского ОПК и немецкого оружейного концерна Rheinmetall".

"Предприятие уже производит для Украины артиллерийские снаряды и получает на них новые заказы. В ближайшей перспективе планируем запуск производства бронетехники на украинской территории", — подчеркнул чиновник.

Шмыгаль отметил, что это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников "для достижения справедливого мира и нашей общей безопасности".

Также премьер заявил о планах в будущем делать ставку на трансферт технологий, инвестиции в конструкторские разработки, новые производства и Military Tech.

Rheinmetall получил крупный контракт на производство боеприпасов для Украины

Напомним, ранее пресс-служба производителя сообщила, что немецкий концерн Rheinmetall получил контракт на поставку 155-мм боеприпасов для Украины на сумму 142 млн евро.

Компания Rheinmetall победила в контракте на поставку артиллерийских 155-мм боеприпасов Украине. За около 142 млн евро будут изготовлены десятки тысяч снарядов, включая все составляющие: запал, порох, капсюль и корпус снаряда. Заказчиком выступила одна из стран НАТО, которая задекларировала намерение поддержать Украину в оборонной борьбе.

Напомним, 4 декабря генерал США заявил, что Украина могла бы еще с 2014 года производить боеприпасы и иметь сейчас горы из них.

30 ноября Rheinmetall показал документальный фильм о помощи Украине и деятельности компании.