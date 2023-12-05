Рада рассматривает возможность демобилизации после 36 месяцев службы, — Вениславский

По словам представителя президента в ВР, те, кто защищает страну с первых дней полномасштабной войны, должны понимать ориентиры сроков службы.

В комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке обсуждают возможность демобилизации украинских военных после 36 месяцев службы. Об этом заявил представитель президента в ВР Федор Вениславский во время брифинга в медиацентре Ukraine.

По его словам, те, кто защищает страну с первых дней полномасштабной войны, должны понимать ориентиры сроков службы.

"Мы этот вопрос обсуждаем. Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации", — сказал он, отметив, что есть также и другие предложения.

Кроме того, Вениславский заявил, что теперешнее законодательство Украины не предусматривает возможности увольнения в запас военнослужащих срочной службы во время военного положения. Однако этот вопрос также обсуждается, но пока никаких конкретных решений нет.

Федор Вениславский о демобилизации (смотреть с 12 минуты)

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