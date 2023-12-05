ВСУ смогут уничтожить Крымский мост, если у них будет достаточно ракет ATACMS и Taurus, — Ходжес

По словам генерала армии США, чтобы окончательно вывести из строя мост, нужна массовая атака очень мощными ракетами. РФ уже очень обеспокоена риском подобной атаки.

Вооруженные силы Украины смогут уничтожить Крымский мост, если получат достаточно ракет ATACMS и Taurus. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs.

Генерал отметил, что мост не является инновационной или слишком сложной конструкцией. Его тяжело уничтожить из-за больших размеров. Украина уже дважды атаковала мост. И хоть обе атаки были удачными, они показали, насколько ее возможности ограниченны.

По словам Ходжеса, строительство моста было частью стратегии России по доминированию в акватории Черного моря. Если Украина его уничтожит, то это станет ключом к ее победе над оккупантами в целом.

Кроме того, как написал генерал, чтобы окончательно вывести из строя мост, нужна массовая атака очень мощными ракетами. Удары должны быть направлены либо в несколько определенных мест, либо в одну конкретную точку. Украинским силам для этого необходимо высокоточное оружие Запада.

"Ракеты ATACMS с унитарными боеголовками могут позволить Украине регулярно наносить удары по наиболее уязвимым пролетам моста, что вынудит охранные и ремонтные бригады присутствовать на месте и быть бдительными, а также увеличит логистическую нагрузку на Россию", — написал Ходжес.

Американский военный отметил, что сейчас РФ очень обеспокоена риском подобной атаки на мост. Так, Москва вела секретные переговоры с Китаем по изучению возможности рытья туннеля под Керченским проливом. Однако Ходжес считает этот проект "глупостью", на реализацию которой уйдут годы.

В статье также говорится, что Вашингтон также может мотивировать Германию передать Украине ракеты Taurus, даже если Конгресс не выделит деньги на помощь Киеву.

"Многие западные лидеры заявляют, что они будут поддерживать военные усилия Украины столько, сколько потребуется. Это ошибочное представление о победе. Вместо этого они должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию как можно быстрее", — заявил Ходжес.

Отметим, что статью американского генерала прокомментировал военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке. У себя в X (ранее Twitter) он написал, что именно потому, что ВСУ могут уничтожить Крымский мост, США и Германия не стали передавать Украине ракеты

"Именно по этой причине США и Германия молчаливо согласились не передавать это оружие Украине", – написал он.

Напомним, что военный аналитик, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник рассказал Фокусу, как уничтожить Крымский мост. По его словам, 3–4 ракеты вражеская ПВО, возможно, пропустит. Однако, если на Крымский мост полетит 50–70 ракет, тогда большую часть из них собьют.