"Уничтожают все": в Воздушных силах показали, как бьют по вражеским БПЛА (видео)

В командовании рассказали о работе на юге Украины, в частности о ликвидации российских самолетов и ударных дронов.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отработали по вражеским целям в южных регионах Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале 5 декабря.

"Сегодня воздушное командование "Юг" — в ударе! Уничтожают все — и вражеские самолеты и ударные дроны! Спасибо всем причастным за работу!" — написал Олещук.

Генерал-лейтенант также опубликовал видео, на котором запечатлена работа украинских сил по российским беспилотным аппаратам Shahed. Количество сбитых вражеских дронов не уточняется.

"Результаты — утром! Верьте в ПВО, верьте в Вооруженные Силы Украины!", — говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 5 ноября РФ атаковала территорию Украины ударными дронами Shahed и зенитными управляемыми ракетами С-300. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Одесской, Хмельницкой и Донецкой областях.

По данным СМИ от 5 декабря, российские изобретатели создали три модификации иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Устройства не оборудовали термобарическими боеприпасами, однако они обладают рядом характеристик, которые делают их опасным оружием.