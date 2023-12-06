Лидер республиканцев в США выступил против предоставления дополнительной помощи Украине

Большинство в Сенате обвиняет республиканцев в том, что они взяли помощь Украине в заложники из-за их требований изменить пограничную политику.

В Сенате США лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его партия голосовала против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю. Об этом пишет издание ABC News.

Политик настаивает, что помощь должна быть связана с улучшением безопасности на границе.

Так, Белый дом предупредил Конгресс, что помощь Украине заканчивается и отметил срочную необходимость одобрить помощь Украине в ее войне с Россией. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил во вторник, что будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы голосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, "чтобы подчеркнуть, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на существенных изменениях границы".

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что они взяли помощь Украине в заложники из-за их требований изменить пограничную политику.

Конгрессмены США требуют рассматривать вопрос выделения помощи Украине и усиления границы с Мексикой вместе, поскольку видят в этом возможность давления на Администрацию Джо Байдена относительно большего внимания к миграционному кризису.

Ранее сообщалось, что в Администрации президента США Джо Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца 2023 года.