Нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе может завершиться к январю, — CNN

Как отмечает издание, мировое общественное мнение все сильнее осуждает наземные операции, и время, чтобы сохранить значимую международную поддержку, быстро истекает, особенно учитывая большое количество гражданских жертв.

Нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, которая сконцентрирована на южной части сектора, вероятно, продлится еще несколько недель. К началу января Израиль, возможно, перейдет к менее интенсивной, более фокусированной стратегии, нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента США.

В то же время Белый дом выразил серьезные опасения относительно дальнейших действий Израиля в следующие недели, подчеркнув, что они проводят "крайне прямые" диалоги с израильскими властями. Американские чиновники предупредили, что Израиль не может продолжать использовать разрушительные методы, как это было на севере, и должен прилагать больше усилий для защиты гражданских лиц.

США также информировали Израиль о том, что мировое общественное мнение все более осуждает наземные операции, и время, чтобы сохранить значительную международную поддержку, быстро убывает, особенно в свете значительного числа гражданских жертв в результате этой операции.

Министр обороны Ллойд Остин явно предупредил Израиль на Рейгановском форуме национальной обороны, говоря, что успех в городской войне возможен только при защите мирного населения. Он подчеркнул, что поддержка США для Израиля остается неизменной, но предупредил о рисках, что Израиль может одержать "тактическую победу", но потерпеть "стратегическое поражение", если не будет делать больше для предотвращения гибели гражданских лиц.

Число погибших среди палестинцев по данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, составило почти 16 000 человек с начала кампании в октябре, начавшейся после теракта ХАМАС против Израиля 7 октября. Израиль, согласно израильским официальным лицам, уничтожил "несколько тысяч" боевиков ХАМАС, пишет CNN.

Американские журналисты отмечают, что администрация Байдена публично призывает Израиль предпринимать дополнительные шаги для снижения жертв среди мирного населения, однако предпочитает избегать публичного осуждения израильских тактик. Они утверждают, что консультации с Израилем за кулисами эффективнее, чем публичные обвинения.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что команда Администрации президента США Джо Байдена разработала многоэтапный план послевоенного управления в секторе Газа, который предполагает, что обновленная Палестинская администрация в итоге получит в этом регионе контроль.

Также 5 декабря сообщалось, что Израиль может затопить подземные тоннели в Газе, чтобы изгнать бойцов ХАМАС.