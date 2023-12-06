"Сбили из непонятного оружия": россияне жалуются на уничтоженный Су-24 в Черном море, — соцсети

Россияне напуганы, что их бомбардировщик, который работал под прикрытием истребителя, мог сбить ЗРК MIM-104 "Patriot", расположенный в Одессе.

Над Черным морем 5 декабря Силы обороны сбили российский самолет Су-24М. Оккупанты заявляют, что это было сделано из "непонятной, но дальнобойной" системы ПВО. Об этом пишет телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

По данным источников, оба пилота бомбардировщика Су-24М погибли, а самолет, вероятно, был сбит из системы Patriot, которая якобы появилась в районе Одессы.

"У врага появилась какая-то непонятная, но очень похоже, дальнобойная система ПВО. Возможно, это и Patriot, но я не уверен. Мы пока даже не знаем, из чего стреляли украинцы", — пишет паблик с сообщением на слова источника.

Российский "Военный осведомитель" сообщал, что самолет был сбит при выполнении боевого задания над Черным морем. Он действовал под прикрытием истребителя Су-30СМ.

"К месту гибели борта был немедленно направлен Ми-8 поисково-спасательного отряда, однако, спустя несколько часов, результаты до сих пор неутешительны. Противник утверждает, что Су-24М был сбит из американского ЗРК MIM-104 "Patriot", расположенный под Одессой".

Напомним, что ВКС РФ получили новую партию модернизированных МиГ-31. Модернизация содержит конструктивные улучшения кабины пилота для повышения устойчивости материалов козырька перехватчика во время полетов на высоких скоростях.

Ранее сообщалось, что в результате последних улучшений ракета "Кинжал" может корректировать свое наведение на цель в полете.