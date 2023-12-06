"Не только информационные кампании": в ГУР зафиксировали вспышку вражеской ИПСО

Российские оккупанты активировали свои усилия с ноября 2023 года. Их цель — дискредитировать Украину, расколоть и деморализовать общество, демотивировать украинцев к сопротивлению.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины начали фиксировать настоящую вспышку российских информационно-психологических операций. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, российские оккупанты активировали свои усилия с ноября 2023 года. Их цель — дискредитировать Украину, расколоть и деморализовать общество, демотивировать украинцев к сопротивлению.

"Мы фиксируем после начала ноября буквально вспышку активностей разного рода, которые между собой объединены. То есть это не только информационные кампании", — сказал представитель разведки.

Юсов отметил, что ГУР МО буквально ежедневно видит проявления такой пропаганды врага.

Напомним, что ГУР фиксирует начало операции российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. По словам экспертов, открытые прокремлевские посылы в обществе обречены на провал, ведь большая часть украинцев работает на защиту Украины от РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал о желании РФ свергнуть его с поста лидера страны.