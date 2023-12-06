Есть план: ВСУ преодолели уже две линии обороны ВС РФ, — Умеров

Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что выход на границы 1991 года остается стратегической победой для Киева.

Силы обороны Украины уже преодолели две линии обороны российских захватчиков и сейчас находятся между второй и третьей линиями. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News.

По его словам, оккупанты построили в Украине три линии защиты, две из них уже преодолены.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории. Сейчас мы имеем план на 2024 год", — сказал министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что выход на границы 1991 года остается стратегической победой для Украины. На вопрос журналиста относительно того, что война может затянуться на годы, он ответил, что цивилизованному миру должно быть стыдно, если это произойдет.

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. РФ считает, что Украина и украинцы не должны существовать", — заявил он.

Рустем Умеров также отметил, что Украина не отказывается от своих намерений стать членом НАТО, а все закупки, расчеты и планирование операций на следующий год будут проходить по стандартам НАТО.

Напомним, что РФ завербовала более ста тысяч заключенных на войну в Украину. Кроме мужчин, в войска ВС РФ наняли заключенных женщин.

4 декабря в СМИ рассказали, что российские военные стали чаще бежать из армии. По данным журналистов, осенью за помощью в уклонении от службы обратилось на 89% больше российских военных, чем летом этого года.