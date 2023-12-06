"Ситуация угрожающе критическая": обозреватель спрогнозировал дальнейшие наступления ВС РФ на Авдеевку (видео)

Около 40 тысяч захватчиков, как заявил военный эксперт Александр Коваленко, пытаются захватить Авдеевку, поэтому в случае реализации этого плана цена для них будет высокой.

У российских оккупантов есть еще резервы, поэтому они не остановят наступления до Нового года. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

Он отметил, что вблизи Авдеевки "ситуация угрожающе критическая", но украинские войска контролируют направления, которые не позволят реализовать план по захвату города. По его словам, это самый главный фактор.

В западном секторе, как заявил эксперт, ситуацию контролируют украинские защитники. Это очень важно даже при численном превосходстве врага.

Коваленко отметил, что около 40 тысяч захватчиков пытаются захватить город. Большое количество личного состава так и не дало возможность им реализовать планы относительно Авдеевки.

"Если даже они достигнут своей цели, какой ценой это им удастся", — пояснил специалист.

Битва за Авдеевку — данные Генштаба ВСУ

Как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 6 декабря, украинские защитники и в дальнейшем Авдеевском направлении сдерживают российских захватчиков. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Авдеевки, Северного, Первомайского и населенного пункта Бердичи.

Напомним, 4 декабря бойцы ССО уничтожили живую силу противника. Украинские военные корректировали огонь миномета и гранатомета МК19 с воздуха с помощью БПЛА. После точных ударов ВС РФ понесли потери среди личного состава.