$9 тысяч за визу: в Непале задержали вербовщиков людей для участия в войне против Украины

По данным полиции Катманду, всего под стражей находится 10 человек. Все они принимали активное участие в том, чтобы переправить граждан в другую страну. Происходила незаконная деятельность через ОАЭ.

Полиции Непала удалось задержать группу из десяти человек, которые брали с безработных молодых парней большие деньги и отправляли для дальнейшей вербовки в российскую армию. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что задержания происходили последние несколько дней, о чем рассказал начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри. В результате 10 человек находятся под стражей.

"Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и направим их в суд", — заявил Бхупендра Хатри.

Отдельно было отмечено, что задержанные граждане сначала брали с каждого человека сумму в размере до 9 тысяч долларов, после чего их отправляли в Россию при помощи туристических виз. Происходило это, в основном, через Объединенные Арабские Эмираты. Естественно, такая деятельность незаконная.

Уже после прибытия в Россию граждан из Непала начинали вербовать для участия в боевых действиях на территории Украины в составе ВС РФ.

"Это случай контрабанды людей, организованной преступности", — добавил начальник полиции округа Катманду.

Стоит отметить, что накануне в МИД Непала обращались к представителям РФ, чтобы их граждан не использовали в войне.

Граждан азиатской страны призвали не вступать в чужие армии, а тем более тех стран, которые ведут войны. Всего известно, что в российской армии побывало уже 150-200 непальцев. Минимум 6 человек погибли, а еще один оказался в плену.

"Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям", — заявили в Министерстве иностранных дел Непала.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что восемь граждан Непала кинули Минобороны РФ на деньги. Каждый из них получил по 195 тыс. рублей, которые выдаются за первичное подписание договора с ВС РФ. Их даже успели доставить в расположение части, которая дислоцируется в Ростовской области.