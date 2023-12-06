Не пришел в военкомат из-за алкоголя: на Волыни осудили мужчину-уклониста

В суде мужчина объяснил, что не попал в ТЦК в указанное в повестке время, поскольку выпил лишнего и едва держался на ногах.

На Волыни судили мужчину, который уклонился от мобилизации из-за своего пристрастия к алкоголю. Об этом говорится в приговоре Новоолинского городского суда.

Так, годный к военной службе местный житель получил повестку о призыве по мобилизации. Однако в указанное время в военкомат он так и не явился, из-за чего ТЦК обратился в суд.

Согласно материалам дела, обвиняемый на судебном заседании свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Он сообщил, что лично получил персональную повестку о призыве на военную службу, но не явился в пункт сбора "поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что лишало его физической возможности прибыть в ТРЦК и СП".

Также мужчина отметил, что ВВК признала его годным к прохождению военной службы, и он дважды перед этим прибывал в ТЦК в поселке Иваничи, но его возвращали домой, поскольку в это время набирали командный состав, "а у него звание старший матрос".

Он просил строго его не наказывать и не лишать свободы, предоставив возможность быть призванным в ряды ВСУ.

Суд учел, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, присоединив месяц неотбытого наказания по другому приговору.

Напомним, что в Украине оправдали мужчину, который не явился по "боевой повестке". Украинец заявил, что конкретного часа ему не назвали и никаких документов на руки не выдавали.

Ранее сообщалось, что житель Ровенской области отказался от повестки из-за своих больных суставов и тяжелых родов жены.