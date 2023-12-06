В Раде хотят запретить военнослужащим делиться определенными данными в сети (документ)

Речь идет об информации, которая позволит врагу определить местонахождение военных объектов, данные о воинских частях, военнослужащих во время выполнения задач.

В Верховной Раде хотят запретить украинским военнослужащим публиковать информацию, которой может воспользоваться враг, в сети. Соответствующий законопроект под номером 10313 зарегистрирован на сайте парламента.

В документе говорится, что солдатам и офицерам стоит запретить распространять в СМИ, а также в Интернете и других телекоммуникационных сетях общего пользования определенную информацию, которой могут воспользоваться российские оккупанты путем обработки, анализа и обобщения.

Отмечается, что речь идет о данных, которые позволяют определить гоелокацию военных объектов, информацию о воинских частях, военнослужащих во время выполнения задач, а также характер этих задач, затраченные на их выполнения силы и средства.

Законопроект 10313 Фото: Верховная Рада

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта позволит предусмотреть нормы относительно свободного получения, использования, распространения информации, а также установление ограничения для военнослужащих на распространение вышеуказанных данных.

Пояснительная записка Фото: Верховная Рада

Напомним, что 4 декабря в Верховной Раде в Раде объяснили, что может измениться в ближайшее время с мобилизацией. Так, Часть студентов и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью, хотят лишить права на отсрочку от призыва. В то же время всех срочников предлагают демобилизовать.