"Поздравление" оккупантам: ВСУ показали экзотический боеприпас С-8П (видео)

Реактивный снаряд предназначен для временного ослепления РЛС противника. Его использование является частью сложных боевых задач украинских ВВС по уничтожению вражеских средств ПВО.

Бойцы 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко опубликовали 6 декабря ироничное видео, где якобы святой Николай "поздравляет" оккупантов с праздником. На видео некий персонаж в церковных одеждах заряжает установку реактивными снарядами С-8П.

Комментируя публикацию эксперты Defence Express отметили, что данный вид боеприпасов предназначен не для уничтожения вражеских сил, а для создания помех для работы радиолокационных станций противника. Причем кадры боевого применения С-8П обнародованы впервые.

Эксперты вкратце пояснили и принцип работы снарядов. Как только боеприпасы детонируют, в воздухе появляется облако из частиц металлизированного стекловолокна, которые образуют на экранах радаров врага засветы. Каждый такой снаряд может создать помехи вражеским РЛС в области объемом 500 куб. метров.

Следовательно, использование данного вида вооружения позволяет в свою очередь безопасно приблизиться к противнику, например, чтобы нанести удар по средствам противовоздушной обороны.

"Использование армейской авиации Вооруженных Сил Украины предусматривает не только "засыпание" врага неуправляемыми реактивными снарядами, а значительно более сложные комбинации", — отметили обозреватели.

Также эксперты отметили, что боеприпасами С-8П могут быть оснащены как вертолеты, так и самолеты украинских сил, выполняющие боевые задачи на передовой.

"Таким образом ВСУ в вопросе применения авиации применяют значительно больше хитростей чем может показаться, на первый взгляд, и не ограничиваются только западными средствами вроде ложных целей ADM-160 MALD", — подчеркнули аналитики.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 ноября заявил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны западных образцов, такие как IRIS-Т, Patriot, а также комплексы Hawk. Эти средства прежде всего усилят ПВО страны в зимний период.