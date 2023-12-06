"Свобода слова имеет пределы": в Чехии мужчину судили за нашивку ЧВК "Вагнер"

Согласно вердикту суда, во время антиправительственной демонстрации в Праге Якуба Яшек совершил преступление, прикрепив на рюкзак нашивку с логотипом российских наемников. За отрицание, одобрение и оправдание геноцида ему грозило до трех лет лишения свободы.

За публичное одобрение военных преступлений чешский суд приговорил Якуба Яшека к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на 2,5 года. Мужчина носил на акции протеста нашивку частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщает Radio Prague International.

Согласно вердикту суда, во время антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади Праги в мае 2023 года Яшек совершил преступление, прикрепив на рюкзак нашивку с логотипом российской ЧВК "Вагнер".

Обвиняемый осознавал значение нашивки: детали

По информации издания, в прошлом мужчину уже судили за ношение нашивки, и суд вынес ему приговор в виде условного лишения свободы. Однако тогда апелляционный суд отменил приговор и вернул дело в полицию для дальнейшего расследования.

"Обвиняемый прекрасно осознавал значение и содержание нашивки группы "Вагнер", и именно поэтому надел ее на митинг, чтобы выразить свою позицию относительно военных преступлений. Господин подсудимый должен осознавать, что в демократическом обществе свобода слова имеет свои пределы. Защита свободы слова не может быть предоставлена словам, которые оправдывают насилие и распространяют ненависть", -заявила судья Ева Швиглерова.

За отрицание, одобрение и оправдание геноцида Яшеку грозило до трех лет лишения свободы. Судья Швиглерова приняла во внимание тот факт, что он еще не был осужден за какое-либо уголовное преступление, и назвала вынесенный приговор "воспитательным".

Кроме того, согласно приговору, государство конфискует нашивку с логотипом российских наемников.

Напомним, во вторник, 6 декабря, российское издание РБК сообщило, что в Томске на фестивале детей учили стрелять по мишеням с портретами президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. На "военно-патриотическое мероприятие" приехали "вагнеровцы, сотрудники Росгвардии, казаки и члены "Народного фронта".