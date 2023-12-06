США намерены вывести на орбиту до восьми спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

На орбиту планируется вывести до восьми спутников F2 с электрооптическими и инфракрасными датчиками. Первый прототип будет готов не позднее осени 2026 года.

Американские специалисты по противоракетной обороне ищут компанию для разработки и создания от четырех до восьми спутников с бортовыми инфракрасными датчиками для обнаружения и отслеживания обычных и гиперзвуковых ракет противника в любой точке мира. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Агентства космических разработок США (SDA).

Представители SDA хотят, чтобы одна или две компании построили и запустили четыре космических аппарата F2. При этом планируется приобрести и развернуть всего восемь космических аппаратов F2 с электрооптическими и инфракрасными датчиками.

Западные эксперты отметили, что система F2 будет обеспечивать управление огнем для глобального обнаружения, предупреждения и точного отслеживания современных вражеских ракет, включая гиперзвуковые ракеты.

"Система противоракетной обороны F2 продемонстрирует возможности противоракетной обороны, включив датчики качества управления огнем в состав прототипной группировки космических аппаратов", — пишут специалисты.

Что касается сроков, то Агентство планирует запустить первый прототип спутника для отслеживания гиперзвукового оружия не позднее осени 2026 года с помощью правительственной ракеты-носителя.

Ранее сообщалось, что компания L3Harris в 2024 году намерена ввести в строй оружие космической радиоэлектронной борьбы. По данным Bloomberg, мобильное оружие Meadowlands должно "глушить" космические аппараты РФ и Китая на ранних стадиях вооруженного конфликта.

Напомним, в Северной Корее заявили, что их разведывательный спутник якобы сделал фото Белого дома, Пентагона, а также американских авианосцев на военно-морской базе Норфолк. При этом эксперты отмечают, что такие заявления слишком преувеличены, поскольку с момента запуска спутника-шпиона и снимками прошло мало времени, необходимого для настройки аппарата.