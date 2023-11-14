Глушение сигнала. Почему космические помехи – новая норма в военном искусстве

США, Китай Россия, Бразилия, Франция, Великобритания и ряд других стран рассматривают космические помехи как одно из главных средств воздействия из космоса.

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Большинство исследователей, следящих за китайской военной космической программой из открытых источников, хорошо осведомлены о том, как Китай воспринимает американские космические силы и их официальные технологические и оперативные планы. Однако я была удивлена, обнаружив, что Силы стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая обсуждают свои взгляды на американские и российские помехи в космосе. Это не типичная тема, которую Народно-освободительная армия включает в повестку своей Стратегической оборонной инициативы. Я задалась вопросом: является ли глобальное военное глушение космического пространства нормальным явлением? Оказалось, что преднамеренное глушение более распространено, чем можно предположить по весьма скудному освещению в СМИ. Мои исследования показали, что китайские военные считают глушение сигнала в космическом пространстве обычной практикой среди космических держав. В связи с этим они утверждают, что разработали экспериментальный космический аппарат для отработки помех сигналам спутников с геосинхронной орбиты Земли.

Фокус перевел статью Кристин Берк о том, как помехи из космоса становятся новой военной нормой.

Исследователи из Народно-освободительной армии сообщают, что их экспериментальный глушитель нацелен на спутники связи. В зависимости от местоположения и мощности "глушилки" она может создавать помехи другим спутникам связи, находящимся поблизости или на более низких орбитах. Это способно нанести ущерб любой стране, использующей спутники связи вблизи Китая, в том числе партнерам и союзникам США.

Вооруженные силы США в значительной степени зависят от спутниковой связи при проецировании силы и поэтому разработали целый комплекс средств защиты от помех. Однако кибервзлом с использованием электромагнитного спектра, иногда называемый радиочастотным кибервзломом, по-прежнему вызывает опасения даже в космосе.

Действующие космические правила и договоры не содержат прямого запрета на создание помех в космосе, упоминая только те из них, которые наносят вред. Соединенные Штаты и ряд других стран выразили озабоченность по этому поводу, сигнализируя, что некоторые из них уже сталкивались со случаями преднамеренного вредоносного глушения из космоса. Народно-освободительная армия только недавно написала о том, что, по ее мнению, у США и России уже есть глушилки космического базирования. Если Соединенные Штаты хотят повлиять на дальнейшее поведение своих соперников, необходимо улучшить информирование и продолжать международное взаимодействие.

Народно-освободительная армия Китая недавно сообщила, что, по ее мнению, у США и России уже есть глушилки космического базирования

Тем временем постепенные улучшения в области прозрачности и технологий могут решить извечную проблему обвинения противника в создании преднамеренных помех. Повышение осведомленности космической отрасли о помехах в спектре и готовность сообщать об аномалиях и кибернетических вмешательствах — один из лучших способов поддержать политиков в обеспечении дальнейшей защиты военной связи США и возглавить международные дискуссии.

Международная проблема

Судя по материалам, представленным государствами на Резолюцию 75/36 Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году и недавно завершившей работу Рабочей группы открытого состава по уменьшению космических угроз с помощью норм, правил и принципов ответственного поведения, проблема помех военным космическим средствам в мирное время заслуживает более широкого обсуждения. В материалах, представленных США, угрозы типа "космос–космос" и "космос–земля" рассматриваются как отдельные категории, отличные от угроз вроде "земля–космос", а радиочастотные помехи названы конкретной угрозой в каждой категории. В зависимости от диапазона спектра сигнал "космос–земля" может создавать помехи для сигнала "космос–космос".

В последнее время союзники и партнеры США также поднимают вопрос о помехах космического базирования в качестве одной из проблем космической безопасности Фото: Иллюстративное фото

В последнее время союзники и партнеры США также поднимают вопрос о помехах космического базирования в качестве одной из проблем космической безопасности. В материале, представленном Великобританией рабочей группе, говорится о том, что помехи, направленные из космоса в космос, даже если они используются только для экспериментов, могут привести к недопониманию и непреднамеренной эскалации. В материалах, представленных на Резолюцию 75/36, рассматривались помехи связи, возникающие в результате нескоординированных операций по сближению в космосе. В материалах, представленных правительством Франции в Резолюцию 75/36 и в рабочую группу, также затрагивались вопросы помех космического базирования, хотя в письменных материалах не делалось различия между категориями "космос–земля" и "космос–космос".

Однако Франция включила помехи как космического, так и наземного базирования в число трех основных космических угроз. Бразилия в своем отчете рабочей группе также прямо указала на помехи, создаваемые космическими датчиками, и упомянула "электронную атаку" в космосе среди четырех основных видов угроз, не делая при этом различия между категориями "космос–космос" и "космос–земля". Китайская делегация в своем представлении к Резолюции 75/36 затронула только вопрос о помехах "земля–космос". Россия не упоминала о помехах ни в одном из своих материалов.

Если представители стран в ООН обсуждают помехи из космоса как угрозу, то это может быть обычным явлением, выходящим за рамки непреднамеренных помех или космической погоды. Это заставило меня проанализировать военную доктрину США и бюджетные запросы, касающиеся операций в космосе и радиочастотном спектре. По результатам проведенного мною анализа ни в одном из них нет прямого упоминания о помехах космического базирования. Однако в этих документах содержатся общие планы по противодействию и "переходу в наступление". Некоторые сообщения американских СМИ об учениях Космических сил США по ведению боевых действий на орбите, высказывания американских политиков о глушении как о "нормальном явлении", запросы Министерства обороны на космический бюджет, включающие "наступательные возможности", могут создать впечатление, что Соединенные Штаты считают военное глушение в космосе уместным и необходимым. Последствия молчаливого одобрения глушения в космосе заслуживают более широкого обсуждения на внутреннем и международном уровне и соответствуют заявлению США на Генеральной Ассамблее ООН, в котором содержится аналогичный призыв к более глубокому обсуждению.

Точка зрения Китая

По крайней мере некоторые военнослужащие Сил стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая считают, что США и Россия уже имеют на орбите космические аппараты, способные глушить спутниковую и кросс-связь. В 2019 году одно из подразделений Сил стратегической поддержки Народно-освободительной армии опубликовало научную оценку российского спутника "Луч-Олимп", отметив, что на спутнике находится наступательная полезная нагрузка, вероятно, имея в виду полезную нагрузку для электронных помех, учитывая частоту его сближения с нероссийскими спутниками связи. Другое подразделение Сил стратегической поддержки в 2020 году опубликовало работу об американских системах электронных помех для спутников, включив в нее американские системы на геосинхронной околоземной орбите, способные глушить другие спутники. По мнению авторов работы, спутники программы Geosynchronous Space Situational Awareness Program США и другие спутники национальной безопасности способны осуществлять помехи из космоса.

Спутник "Луч-Олимп"

Возможно, на разработку собственной экспериментальной системы помех на орбите китайцев подтолкнуло то, что другие ведущие страны уже имеют орбитальные глушилки, а также их стремление ослабить возможности США по использованию спутников в потенциальном конфликте с Китаем. По крайней мере, согласно техническим отчетам Стратегических сил поддержки, к 2020 году они провели испытания экспериментальной системы помех на орбите, после чего пришли к выводу о необходимости разработки средств помех в Ка-диапазоне. В конце 2022 года Силы стратегической поддержки получили патент на изобретение способа оценки работоспособности системы помех на орбите и средств радиоэлектронной разведки спутника. Ни в одном из этих документов не обсуждаются цели и намерения Сил стратегической поддержки, а также конкретные спутники, но они, по крайней мере, указывают на то, что Силы поставили перед разработчиками и операторами спутников задачу изучить возможности постановки помех на орбите.

Правовые интерпретации

Многие юридические трактовки указывают на то, что военное глушение космического базирования не запрещено. Статья 48 Устава Международного союза электросвязи предоставляет свободу военным радиоустановкам, но требует от них, по возможности, соблюдать положения о предотвращении "вредоносных помех". Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (также известный как Договор о космосе) предусматривает механизм консультаций по поводу предполагаемых "вредоносных помех", но прямо запрещает только ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения. Устав Международного союза электросвязи определяет вредоносные помехи как "помехи, которые ставят под угрозу функционирование радионавигационной службы или других служб безопасности или серьезно ухудшают, затрудняют или неоднократно прерывают работу службы радиосвязи, действующей в соответствии с Регламентом радиосвязи".

Приведенные выше примеры того, как США, их союзники и партнеры рассматривают помехи космического базирования как угрозу безопасности, свидетельствуют о необходимости дальнейшего обсуждения этой темы и обоснования угрозы. С 2014 года Международный союз электросвязи собирает сообщения международных спутниковых операторов о вредоносных помехах, которые могут исходить как из космоса, так и от наземных источников. По данным союза, число таких случаев значительно возросло. К этому показателю следует относиться с осторожностью, поскольку Международный союз электросвязи не принимает во внимание ни объем сообщений, ни растущую ознакомленность спутниковых операторов с механизмом отчетности, ни рост числа спутников. Тем не менее, эта информация представляет собой одну из нескольких отправных точек для углубленных дискуссий.

Над получением уточненных данных о преднамеренных вредоносных помехах работают и другие организации. Например, Space Data Association — некоммерческая организация, объединяющая операторов спутников, — работает над "созданием базы данных о помехах и обмену данными, поддерживающими геолокацию". Данные, передаваемые в Space Data Association, согласно определению, содержащемуся в соглашении о членстве, могут быть использованы для подтверждения жалоб, подаваемых в Международный союз электросвязи. Новая организация, занимающаяся угрозами кибербезопасности космических систем, под названием Space Information Sharing and Analysis Center, также предоставляет участникам возможность обмениваться информацией о различных видах электромагнитных помех, включая подмену сигналов из космоса в космос и внедрение вредоносных программ.

На сегодняшний день легче всего определить помехи, направленные от земли в космос

На сегодняшний день легче всего определить помехи, направленные от земли в космос. Для более точного определения источников помех космического базирования Министерство обороны США уже взяло на себя разработку технологий космического базирования для оценки локальной космической погодной обстановки на космическом аппарате. Это позволит в дальнейшем поддерживать усилия по тщательной атрибуции преднамеренных помех. Хотя многие организации предоставляют уведомления о событиях космической погоды, таких как солнечные вспышки, которые влияют на многие спутники, отдельные спутники могут испытывать уникальное воздействие окружающей среды. По мере интеграции таких систем в высокоценные спутники Министерства обороны, военные процессы отчетности и оценивания помех станут более эффективными для определения преднамеренных помех на орбите.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры уже поднимали вопрос о помехах космического базирования на международных форумах, поэтому у США есть возможность возглавить более глубокие дискуссии. В документе, представленном США в ООН, говорится, что "радиочастотные помехи" и "помехи космическим системам, связанным с безопасностью", входят в число тем, "требующих дополнительного обсуждения". Министерство обороны также уже обязалось избегать "вредоносных помех" в своих "Принципах ответственного поведения в космосе", которые были опубликованы в середине 2021 года. Приписывание преднамеренных помех космическому пространству все более достижимо с помощью новых технологий мониторинга локальной космической погоды космического аппарата. Более активное обсуждение этой темы может также способствовать уточнению определения вредоносных помех. Представление Сил стратегической поддержки о том, что США и Россия уже имеют космические аппараты, способные создавать помехи космического базирования, может привести к недопониманию и эскалации, особенно в отсутствие военного взаимодействия. Работа в рамках ООН по углублению дискуссии о намеренном глушении космического пространства поможет информировать об этой угрозе более широкий круг государств и еще больше утвердить американское лидерство в космосе.

Об авторе

Кристин Берк — старший научный сотрудник по вопросам космоса и противокосмической обороны в Институте аэрокосмических исследований Китая при Университете ВВС. До прихода в институт она занимала должность заместителя директора национальной разведки по космосу в Управлении директора национальной разведки и аналитика по вопросам науки и техники Китая в Государственном департаменте. Владеет китайским языком и изучает аэрокосмическую технику.

Мнения, выводы и рекомендации, выраженные или подразумеваемые в статье, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Университета ВВС, Министерства ВВС, Министерства обороны или любого другого государственного учреждения США.