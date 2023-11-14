Глушіння сигналу. Чому космічні перешкоди — нова норма у військовому мистецтві

США, Китай, Росія, Бразилія, Франція, Велика Британія та низка інших країн розглядають космічні перешкоди як один із головних засобів впливу з космосу.

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Більшість дослідників, які стежать за китайською військовою космічною програмою з відкритих джерел, добре обізнані про те, як Китай сприймає американські космічні сили і їхні офіційні технологічні та оперативні плани. Однак я була здивована, виявивши, що Сили стратегічної підтримки Народно-визвольної армії Китаю обговорюють свої погляди на американські та російські перешкоди в космосі. Це не типова тема, яку Народно-визвольна армія включає до порядку денного своєї Стратегічної оборонної ініціативи. Я задумалася: чи є глобальне військове глушіння космічного простору нормальним явищем? Виявилося, що навмисне глушіння більш поширене, ніж можна припустити з вельми мізерного висвітлення в ЗМІ. Мої дослідження показали, що китайські військові вважають глушіння сигналу в космічному просторі звичайною практикою серед космічних держав. У зв'язку з цим вони стверджують, що розробили експериментальний космічний апарат для відпрацювання перешкод сигналам супутників з геосинхронної орбіти Землі.

Фокус переклав статтю Крістін Берк про те, як перешкоди з космосу стають новою військовою нормою.

Дослідники з Народно-визвольної армії повідомляють, що їхній експериментальний глушник націлений на супутники зв'язку. Залежно від місця розташування і потужності "глушилки" вона може створювати перешкоди іншим супутникам зв'язку, що знаходяться поблизу або на нижчих орбітах. Це здатне завдати шкоди будь-якій країні, що використовує супутники зв'язку поблизу Китаю, зокрема партнерам і союзникам США.

Збройні сили США значною мірою залежать від супутникового зв'язку під час проєктування сили і тому розробили цілий комплекс засобів захисту від перешкод. Однак кіберзлам з використанням електромагнітного спектра, іноді званий радіочастотним кіберзламом, як і раніше, викликає побоювання навіть у космосі.

Чинні космічні правила і договори не містять прямої заборони на створення перешкод у космосі, згадуючи тільки ті з них, які завдають шкоди. Сполучені Штати та низка інших країн висловили занепокоєння з цього приводу, сигналізуючи, що деякі з них уже стикалися з випадками навмисного шкідливого глушіння з космосу. Народно-визвольна армія тільки нещодавно написала про те, що, на її думку, у США і Росії вже є глушилки космічного базування. Якщо Сполучені Штати хочуть вплинути на подальшу поведінку своїх суперників, необхідно поліпшити інформування і продовжувати міжнародну взаємодію.

Народно-визвольна армія Китаю нещодавно повідомила, що, на її думку, у США і Росії вже є глушилки космічного базування

Тим часом поступові вдосконалення в царині прозорості та технологій можуть розв'язати одвічну проблему обвинувачення супротивника у створенні навмисних перешкод. Підвищення поінформованості космічної галузі про перешкоди в спектрі та готовність повідомляти про аномалії та кібернетичні втручання — один із найкращих способів підтримати політиків у забезпеченні подальшого захисту військового зв'язку США і очолити міжнародні дискусії.

Міжнародна проблема

Судячи з матеріалів, поданих державами на Резолюцію 75/36 Генеральної Асамблеї ООН 2021 року та Робочої групи відкритого складу зі зменшення космічних загроз за допомогою норм, правил і принципів відповідальної поведінки, яка нещодавно завершила роботу, проблема перешкод військовим космічним засобам у мирний час заслуговує на ширше обговорення. У матеріалах, представлених США, загрози на кшталт "космос–космос" і "космос–земля" розглядаються як окремі категорії, відмінні від загроз типу "земля–космос", а радіочастотні перешкоди названо конкретною загрозою в кожній категорії. Залежно від діапазону спектра сигнал "космос–земля" може створювати перешкоди для сигналу "космос–космос".

Останнім часом союзники і партнери США також порушують питання про перешкоди космічного базування як одну з проблем космічної безпеки Фото: Ілюстративне фото

Останнім часом союзники і партнери США також ставлять питання про перешкоди космічного базування як одну з проблем космічної безпеки. У матеріалі, представленому Великою Британією робочій групі, ідеться про те, що перешкоди, спрямовані з космосу в космос, навіть якщо їх використовують тільки для експериментів, можуть призвести до непорозуміння і ненавмисної ескалації. У матеріалах, представлених на Резолюцію 75/36, розглядалися перешкоди зв'язку, що виникають в результаті нескоординованих операцій зі зближення в космосі. У матеріалах, поданих урядом Франції до Резолюції 75/36 і до робочої групи, також торкалися питання завад космічного базування, хоча в письмових матеріалах не зазначена різниця між категоріями "космос–земля" і "космос–космос".

Однак Франція включила перешкоди як космічного, так і наземного базування до числа трьох основних космічних загроз. Бразилія у своєму звіті робочій групі також прямо вказала на перешкоди, створювані космічними датчиками, і згадала "електронну атаку" в космосі серед чотирьох основних видів загроз, не визначаючи водночас відмінності між категоріями "космос–космос" і "космос–земля". Китайська делегація у своєму поданні до Резолюції 75/36 торкнулася тільки питання про перешкоди "земля–космос". Росія не згадувала про перешкоди в жодному зі своїх матеріалів.

Якщо представники країн в ООН обговорюють перешкоди з космосу як загрозу, то це може бути звичним явищем, що виходить за межі ненавмисних перешкод або космічної погоди. Це змусило мене проаналізувати військову доктрину США і бюджетні запити, що стосуються операцій у космосі та радіочастотному спектрі. За результатами проведеного мною аналізу в жодному з них немає прямих згадок про перешкоди космічного базування. Однак у цих документах містяться загальні плани з протидії та "переходу в наступ". Деякі повідомлення американських ЗМІ про навчання Космічних сил США з ведення бойових дій на орбіті, висловлювання американських політиків про глушіння як про "нормальне явище", запити Міністерства оборони на космічний бюджет, які включають "наступальні можливості", можуть створити враження, що Сполучені Штати вважають військове глушіння в космосі доречним і необхідним. Наслідки мовчазного схвалення глушіння в космосі заслуговують на більш широке обговорення на внутрішньому і міжнародному рівні та відповідають заяві США на Генеральній Асамблеї ООН, в якій міститься аналогічний заклик до більш глибокого обговорення.

Точка зору Китаю

Принаймні деякі військовослужбовці Сил стратегічної підтримки Народно-визвольної армії Китаю вважають, що США і Росія вже мають на орбіті космічні апарати, здатні глушити супутниковий і крос-зв'язок. У 2019 році один із підрозділів Сил стратегічної підтримки Народно-визвольної армії опублікував наукову оцінку російського супутника "Луч-Олимп", зазначивши, що на супутнику розміщене наступальне корисне навантаження, імовірно, маючи на увазі корисне навантаження для електронних завад, з огляду на частоту його зближення з неросійськими супутниками зв'язку. Інший підрозділ Сил стратегічної підтримки 2020 року опублікував роботу про американські системи електронних перешкод для супутників, включивши до неї американські системи на геосинхронній навколоземній орбіті, здатні глушити інші супутники. На думку авторів роботи, супутники програми Geosynchronous Space Situational Awareness Program США та інші супутники національної безпеки здатні здійснювати перешкоди з космосу.

Супутник "Луч-Олимп"

Можливо, на розроблення власної експериментальної системи перешкод на орбіті китайців підштовхнуло те, що інші провідні країни вже мають орбітальні глушилки, а також їхнє прагнення послабити можливості США щодо використання супутників у потенційному конфлікті з Китаєм. Принаймні, згідно з технічними звітами Стратегічних сил підтримки, до 2020 року вони провели випробування експериментальної системи завад на орбіті, після чого дійшли висновку про необхідність розроблення засобів завад у Ка-діапазоні. Наприкінці 2022 року Сили стратегічної підтримки отримали патент на винахід способу оцінювання працездатності системи перешкод на орбіті та засобів радіоелектронної розвідки супутника. У жодному з цих документів не обговорюються цілі та наміри Сил стратегічної підтримки, а також конкретні супутники, але вони, принаймні, вказують на те, що Сили поставили перед розробниками та операторами супутників завдання вивчити можливості створення перешкод на орбіті.

Правові інтерпретації

Багато юридичних трактувань вказують на те, що військове глушіння космічного базування не заборонено. Стаття 48 Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку надає свободу військовим радіоустановкам, але вимагає від них, за можливістю, дотримуватися положень щодо запобігання "шкідливим перешкодам". Договір про засади діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включно з Місяцем та іншими небесними тілами (також відомий як Договір про космос) передбачає механізм консультацій щодо передбачуваних "шкідливих перешкод", але прямо забороняє тільки ядерну зброю та інші види зброї масового ураження. Статут Міжнародного союзу електрозв'язку визначає шкідливі перешкоди як "перешкоди, що ставлять під загрозу функціонування радіонавігаційної служби чи інших служб безпеки або серйозно погіршують, ускладнюють чи неодноразово переривають роботу служби радіозв'язку, що діє відповідно до Регламенту радіозв'язку".

Наведені вище приклади того, як США, їхні союзники та партнери розглядають перешкоди космічного базування як загрозу безпеці, свідчать про необхідність подальшого обговорення цієї теми та обґрунтування загрози. З 2014 року Міжнародний союз електрозв'язку збирає повідомлення міжнародних супутникових операторів про шкідливі перешкоди, які можуть виходити як із космосу, так і від наземних джерел. За даними союзу, кількість таких випадків значно зросла. До цього показника слід ставитися з обережністю, оскільки Міжнародний союз електрозв'язку не бере до уваги ні обсяг повідомлень, ні зростання ознайомленості супутникових операторів з механізмом звітності, ні збільшення кількості супутників. Проте ця інформація являє собою одну з декількох відправних точок для поглиблених дискусій.

Над отриманням уточнених даних про навмисні шкідливі перешкоди працюють й інші організації. Наприклад, Space Data Association — некомерційна організація, що об'єднує операторів супутників, — працює над "створенням бази даних про перешкоди та обміну даними, що підтримують геолокацію". Дані, що передаються до Space Data Association, згідно з визначенням, яке міститься в угоді про членство, можуть бути використані для підтвердження скарг, що подаються до Міжнародного союзу електрозв'язку. Нова організація, яка займається загрозами кібербезпеки космічних систем, під назвою Space Information Sharing and Analysis Center, також надає учасникам можливість обмінюватися інформацією про різні види електромагнітних завад, включно з підміною сигналів із космосу в космос і впровадженням шкідливих програм.

На сьогодні найлегше визначити перешкоди, спрямовані від землі в космос

На сьогодні найлегше визначити перешкоди, спрямовані від землі в космос. Для більш точного визначення джерел перешкод космічного базування Міністерство оборони США вже взяло на себе розроблення технологій космічного базування для оцінки локальної космічної погодної обстановки на космічному апараті. Це дасть змогу надалі підтримувати зусилля з ретельної атрибуції навмисних перешкод. Хоча багато організацій надають повідомлення про події космічної погоди, як-от сонячні спалахи, які впливають на багато супутників, окремі супутники можуть зазнавати унікального впливу навколишнього середовища. У міру інтеграції таких систем у високоцінні супутники Міністерства оборони, військові процеси звітності та оцінювання завад стануть ефективнішими для визначення навмисних завад на орбіті.

Сполучені Штати, їхні союзники та партнери вже порушували питання про перешкоди космічного базування на міжнародних форумах, тож у США є можливість очолити глибші дискусії. У документі, представленому США в ООН, ідеться про те, що "радіочастотні перешкоди" і "перешкоди космічним системам, пов'язаним із безпекою", належать до тем, які "потребують додаткового обговорення". Міністерство оборони також уже зобов'язалося уникати "шкідливих перешкод" у своїх "Принципах відповідальної поведінки в космосі", які було опубліковано в середині 2021 року. Приписування навмисних завад космічному простору все більш досяжне за допомогою нових технологій моніторингу локальної космічної погоди космічного апарату. Більш активне обговорення цієї теми може також сприяти уточненню визначення шкідливих перешкод. Подання Сил стратегічної підтримки про те, що США і Росія вже мають космічні апарати, здатні створювати завади космічного базування, може призвести до непорозуміння та ескалації, особливо за відсутності військової взаємодії. Робота в межах ООН з поглиблення дискусії щодо навмисного глушіння космічного простору допоможе інформувати про цю загрозу ширше коло держав і ще більше утвердити американське лідерство в космосі.

Про автора

Крістін Берк — старша наукова співробітниця з питань космосу і протикосмічної оборони в Інституті аерокосмічних досліджень Китаю при Університеті ВПС. До приходу в інститут вона обіймала посаду заступника директора національної розвідки з космосу в Управлінні директора національної розвідки та аналітика з питань науки і техніки Китаю в Державному департаменті. Володіє китайською мовою і вивчає аерокосмічну техніку.

Думки, висновки та рекомендації, висловлені або передбачувані в статті, належать винятково авторці і не обов'язково відображають точку зору Університету ВПС, Міністерства ВПС, Міністерства оборони або будь-якої іншої державної установи США.