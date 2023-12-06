"Будет концентрация на фамилиях": в ГУР рассказали о планах РФ по дезинформации в иностранных СМИ

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, готовится использование ряда планов по дезинформации, в том числе с подготовкой материалов в СМИ. В эти планы могут быть вовлечены "люди с определенным бэкграундом", которые ранее работали на территории России.

Российская Федерация готовит для распространения в иностранных СМИ дезинформационную кампанию, которая будет направлена на военно-политическое руководство Украины. Они будут концентрироваться на конкретных фамилиях. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, сейчас среди партнеров и союзников Украины очень важный период — происходит процесс согласования ключевых вопросов относительно продолжения поддержки страны как в сфере обороны, так и в экономической.

Поэтому, как отметил Юсов, именно в этот период враг готовится к усилению дезинформации и ИПСО против Украины.

"Если мы говорим о внешней аудитории, то цель — ослабить поддержку Украины во внешнем мире, расколоть проукраинскую коалицию и предоставить дополнительные условные аргументы для противников, оппонентов Украины", — отметил представитель военной разведки.

Юсов добавил, что готовится использование ряда планов по дезинформации, в том числе с подготовкой материалов в СМИ. В эти планы могут быть вовлечены "люди с определенным бэкграундом", которые ранее работали на территории России.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, что основной целью являются страны свободного мира с демократическими институтами и широким набором инструментов свободы слова, чем прямо и косвенно пользуются спецслужбы Российской Федерации.

"Ничего нового там не будет. То есть будут повторы старых российских нарративов о неуспешном государстве, коррумпированных украинцах, компиляция фактов из разных периодов. Так, одним из характерных признаков будет концентрация на фамилиях людей, которые в этот важный период проводят переговоры о продолжении поддержки Украины со стороны украинского государства. То есть они будут главным объектом атаки", — уточнил представитель ГУР.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации 5 декабря сообщили, что российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что якобы президент Украины Владимир Зеленский весной 2024 года собирается "бежать" в США вместе со своей семьей. По информации ЦПИ, для "побега" якобы уже подготовлены все соответствующие документы.

Также 5 декабря российские пропагандисты распространили фейк о том, что в Украине на войне якобы погиб 17-летний подросток, которого накануне мобилизовали. В областной военной администрации опровергли информацию.