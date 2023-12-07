Все республиканцы проголосовали против: Сенат США заблокировал помощь Украине, – СМИ

По данным журналистов, в республиканской партии не поддержали законопроект о помощи Киеву, так как из него были исключены более жесткие меры по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

В среду, 6 декабря, законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, соотношение голосов составило 45 против 48. Чтобы законопроект был принят, он должен набрать 60 голосов в Сенате, состоящем из 100 членов.

Сообщается, что причиной блокировки закона стала позиция представителей республиканской партии, которые настаивают на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

"Давайте наконец-то начнем выполнять приоритеты национальной безопасности Америки, в том числе здесь, у себя дома", — заявил накануне лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Как отмечают журналисты, голосование проходило по партийному принципу – все республиканцы Сената проголосовали против. Кроме того, сенатор Берни Сандерс, как правило, голосующий с демократами, выразил обеспокоенность по поводу финансирования Израиля, которое также включено в законопроект.

Напомним, 5 декабря народный депутат Александра Устинова предположила, что Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине. Она отметила, что демократы исключили из законопроекта пункт об укреплении границ США, который является принципиальным для республиканцев.

Позже, 6 декабря, СМИ сообщили, что секретный брифинг по Украине в Сенате США, на котором должны были решить судьбу военной помощи для Киева, перерос в перепалку по поводу границы. Сенаторы-республиканцы заявили, что брифинг стал пустой тратой времени.