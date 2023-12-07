РФ ночью атаковала ударными Shahed: взрывы прогремели в двух областях, детали (фото)

Как отметили в командовании, ударные дроны атаковали Измаильский район с Черного моря. В местных пабликах утверждают, что российские БПЛА заходили на территорию Молдовы и Румынии.

В ночь на 7 декабря Вооруженные силы России атаковали Измаильский район Одесской области, а также Хмельницкую область. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Атака "шахедов" на Одесскую область

Согласно сообщениям командования, группа ударных дронов типа Shahed атаковала Одесскую область со стороны Черного моря.

По сообщениям местных Telegram-каналов, взрывы и работу ПВО слышали в Измаиле, Рени и Орловке Измаильского района. Как сообщили корреспонденту Фокуса местные жители, ночью в Измаиле был слышен мощный взрыв.

Паблики утверждают, что во время атаки на Одесскую область российские ударные БПЛА зашли на территорию Молдовы и Румынии. Впрочем, официальных сообщений на этот счет пока нет.

О последствиях атаки на Одесскую область также не сообщалось.

Взрывы в Хмельницкой области

Во время воздушной тревоги жители Хмельницкой области слышали взрывы. Как сообщил заместитель председателя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, в регионе работали силы противовоздушной обороны.

"По состоянию на это время сообщений о пострадавших или повреждения инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельницкой областью!" — уточнил Тюрин.

Напомним, что в ночь на 6 декабря россияне также атаковали Украину с помощью "шахедов". Из 48 дронов удалось перехватить 41.

Днем ранее, 5 декабря, западная часть Украины подверглась ударам "шахедов". Ударные дроны атаковали Винницкую и Хмельницкую области. Позже БПЛА атаковали Херсонскую и Донецкую области.