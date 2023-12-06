ВС РФ ночью атаковали Украину десятками Shahed: в регионах работала ПВО (фото)

Как отметили в командовании, россияне запустили 48 дронов с территории оккупированного Крыма и Курской области России. Большую часть БПЛА удалось перехватить защитникам украинского неба.

Related video

В ночь на 6 декабря 2023 года Украина подверглась массированной атаке ударных дронов типа Shahed-136/131 со стороны Вооруженных сил России. Силам ПВО удалось сбить 41 вражеский беспилотный аппарат. Об этом в среду, 5 декабря, сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, оккупанты запускали БПЛА с двух направлений — с мыса Чауда (Крым) и Курской области (Россия).

Всего было зафиксировано 48 запусков ударных беспилотников Shahed. После воздушного боя, в котором участвовали Воздушные силы и ПВО Сил обороны Украины, был уничтожен 41 БПЛА.

Для отражения атаки была задействована истребительная авиация, зенитные ракетные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушных Сил, выразил благодарность всем воинам за защиту воздушного пространства и отметил значительный вклад боевой работы мобильных огневых групп Сил обороны Украины, которые смогли уничтожить большинство "Shahed".

"Рой" ударных дронов над Украиной

О движении "шахедов" над Украиной начали сообщать с 5 декабря — в 20:34 стало известно о первых дронах над Одесской областью. По данным ВСУ, дроны двигались с Черного моря в сторону припортового города Черноморск.

После этого, в 20:45 было зафиксировано движение БПЛА в сторону Херсонской и Николаевской областей.

Позже стали появляться сообщения о движении дронов в направлении Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областей.

Работа ПВО в Хмельницкой области

Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации, во время воздушной тревоги по "шахедам", пролетавшим над регионом, отработали силы противовоздушной обороны.

По сообщению руководства региона, обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры

Напомним, 5 декабря ВС РФ нанесли удар по больнице в центре Херсона. В результате вражеского обстрела пострадали четверо медиков.

Напомним также, в ночь на 5 декабря западная часть Украины подверглась ударам "шахедов". Ударные дроны атаковали Винницкую и Хмельницкую области. Позже БПЛА атаковали Херсонскую и Донецкую области.