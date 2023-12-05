Удар по больнице: в центре Херсона медики попали под обстрел, есть пострадавшие (видео)

По информации главы Херсонской ГВА Романа Мрочко, четверо медиков были ранены в результате обстрела медицинского учреждения. Среди них двое врачей, акушерка и работник одного из отделов.

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Вооруженные силы России обстреляли центр Херсона, под удар попала больница, в результате чего пятеро человек получили ранения. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Чиновник отметил, что информация о пострадавших обновляется.

"По последним данным, в результате попадания вражеского снаряда в учреждение здравоохранения в центре Херсона ранения получили четыре человека — двое врачей 1954 и 1959 г.р., акушерка 1966 г.р. и работник одного из отделов 1956 г.р." — написал Мрочко в своем Telegram-канале.

По данным ГВА, пострадавшие получили помощь на месте и не нуждаются в госпитализации.

Обстрел Херсона 5 декабря

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что россияне накрыли огнем центр Херсона. В результате вражеского обстрела погибли двое мирных жителей, еще один человек был ранен.

Напомним, в ночь на 5 декабря западная часть Украины подверглась ударам "шахедов". Ударные дроны атаковали Винницкую и Хмельницкую области. Также дроны атаковали Херсонскую и Донецкую области.