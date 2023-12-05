Россия накрыла огнем центр Херсона: есть жертвы (фото, видео)

По словам главы ОВА Александра Прокудина, противник атаковал город с самого утра. Пострадавшие от обстрела находились в этот момент на улице. Прокуратура начала расследование.

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Российские оккупанты 5 декабря атаковали центр Херсона, в результате чего несколько человек погибли. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, жертвами российского террора стали мирные жители. Как минимум двое человек скончались, а еще один получил ранения. В ОП также поделились кадрами с места трагедии.

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Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале также поделился, что с самого утра противник начал накрывать город огнем. Врачи, которые прибыли на место трагедии лишь констатировали смерть жителей Херсона, ведь помочь им было уже нельзя.

Российские оккупанты атаковали Херсон, есть погибшие Фото: Херсонская областная прокуратура Российские оккупанты атаковали Херсон, есть погибшие Фото: Telegram / Андрей Ермак

Госпитализировали 59-летнего мужчину, которому в больнице будет оказана медицинская помощь.

"Как уже сообщалось, в результате одного из ударов погибли двое и один человек был ранен. Еще один травмированный во время очередного обстрела центральной части города сейчас госпитализирован. Кроме того, было попадание в одно из медучреждений Херсона. Предварительно, там тоже может быть ранен человек. Информация уточняется", — написал глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Прокомментировали инцидент и в Херсонской областной прокуратуре. По факту очередного преступления ВС РФ было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Для обстрела использовалось артиллерийское вооружение. Погиб 48-летний мужчина, а вот личность женщины еще устанавливается.

"Все в момент вражеской атаки находились на улице. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что ВС РФ посреди ночи атаковали Украину ракетами и Shahed. Дроны запускали с двух направлений с территории РФ — из Курской области и Приморско-Ахтарска. Больше всего досталось гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.