Россия накрыла огнем центр Херсона: есть жертвы (фото, видео)
По словам главы ОВА Александра Прокудина, противник атаковал город с самого утра. Пострадавшие от обстрела находились в этот момент на улице. Прокуратура начала расследование.
Российские оккупанты 5 декабря атаковали центр Херсона, в результате чего несколько человек погибли. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, жертвами российского террора стали мирные жители. Как минимум двое человек скончались, а еще один получил ранения. В ОП также поделились кадрами с места трагедии.Важно
Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале также поделился, что с самого утра противник начал накрывать город огнем. Врачи, которые прибыли на место трагедии лишь констатировали смерть жителей Херсона, ведь помочь им было уже нельзя.
Госпитализировали 59-летнего мужчину, которому в больнице будет оказана медицинская помощь.
"Как уже сообщалось, в результате одного из ударов погибли двое и один человек был ранен. Еще один травмированный во время очередного обстрела центральной части города сейчас госпитализирован. Кроме того, было попадание в одно из медучреждений Херсона. Предварительно, там тоже может быть ранен человек. Информация уточняется", — написал глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
Прокомментировали инцидент и в Херсонской областной прокуратуре. По факту очередного преступления ВС РФ было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Для обстрела использовалось артиллерийское вооружение. Погиб 48-летний мужчина, а вот личность женщины еще устанавливается.
"Все в момент вражеской атаки находились на улице. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 декабря сообщалось, что ВС РФ посреди ночи атаковали Украину ракетами и Shahed. Дроны запускали с двух направлений с территории РФ — из Курской области и Приморско-Ахтарска. Больше всего досталось гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.