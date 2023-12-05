Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області Обстріли міст України

Росія накрила вогнем центр Херсона: є жертви (фото, відео)

Херсон, загиблі, російські окупанти, ЗС РФ, обстріл, війна РФ проти України, російське вторгнення
Фото: Telegram / Андрій Єрмак | Російські окупанти атакували Херсон, є загиблі

За словами глави ОВА Олександра Прокудіна, противник атакував місто з самого ранку. Постраждалі від обстрілу перебували в цей момент на вулиці. Прокуратура почала розслідування.

Related video

Російські окупанти 5 грудня атакували центр Херсона, внаслідок чого кілька людей загинули. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, жертвами російського терору стали мирні жителі. Щонайменше двоє людей померли, а ще одна дістала поранення. В ОП також поділилися кадрами з місця трагедії.

Важливо
Нічна атака "шахедів": ЗС РФ вдарили по Хмельницькій та Вінницькій областях (фото)
Нічна атака "шахедів": ЗС РФ вдарили по Хмельницькій та Вінницькій областях (фото)

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі також поділився, що з самого ранку противник почав накривати місто вогнем. Лікарі, які прибули на місце трагедії лише констатували смерть мешканців Херсона, адже допомогти їм було вже не можна.

Херсон, загиблі, російські окупанти, ЗС РФ, обстріл, війна РФ проти України, російське вторгнення Fullscreen
Російські окупанти атакували Херсон, є загиблі
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Херсон, загиблі, російські окупанти, ЗС РФ, обстріл, війна РФ проти України, російське вторгнення Fullscreen
Російські окупанти атакували Херсон, є загиблі
Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Госпіталізували 59-річного чоловіка, якому в лікарні буде надано медичну допомогу.

"Як уже повідомлялося, унаслідок одного з ударів загинули двоє та одна людина була поранена. Ще один травмований під час чергового обстрілу центральної частини міста зараз госпіталізований. Крім того, було влучання в один із медзакладів Херсона. Попередньо, там теж може бути поранена людина. Інформація уточнюється", — написав голова міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.

Прокоментували інцидент і в Херсонській обласній прокуратурі. За фактом чергового злочину ЗС РФ було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що пов'язане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Для обстрілу використовувалося артилерійське озброєння. Загинув 48-річний чоловік, а ось особу жінки ще встановлюють.

"Усі в момент ворожої атаки перебували на вулиці. Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що ЗС РФ посеред ночі атакували Україну ракетами і Shahed. Дрони запускали з двох напрямків з території РФ — з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Найбільше дісталося цивільним об'єктам Донецької та Херсонської областей.