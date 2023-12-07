РФ атаковала Украину ударными БПЛА Shahed: дроны зашли на территорию Румынии и Молдовы (фото)

По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, россияне намерено используют воздушное пространство соседних стран, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Всего зафиксировано пуски 18 беспилотников, основные направления удара — Хмельницкая и Одесская области. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БПЛА противника.

По данным командования, БПЛА запускали с территории оккупированного Крыма — с мыса Чауда.

Атака на Одесскую область

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в регионе беспилотники атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. Повреждены складское помещение, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб.

"Сегодня ночью российские террористы в течение почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Наши силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадание", — сообщил Кипер.

Атака на Николаевскую область

Как рассказал руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, в области уничтожены три ударных БПЛА Shahed.

Работа ПВО в Хмельницкой области

Замглавы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе ПВО в регионе во время воздушной тревоги. По его информации, в ходе вражеской атаки никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

"Шахеды" залетели на территорию Румынии и Молдовы

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Брачтук в эфире национального телемарафона сообщил, что интенсивность применения россиянами "шахедов" растет. По его словам, во время атаки на Одесскую область, дроны заходили с моря и постоянно меняли маршрут. Есть информация, что беспилотники направлялись в Украину, пролетая территорию Румынии и Молдовы.

"Заходили с моря беспилотники, пытались менять маршрут. Есть предварительная информация, что один из дронов-камикадзе заходил, пролетая через территорию Румынии, а также территорию Молдовы. Уже был такой маршрут и очень часто враг его использовал, когда запускал дроны — вдоль границы между Украиной и Молдовой и вдоль границы с Румынией. Мы надеялись, что отреагируют румыны и что эта ситуация подтвердится. Пока нет реакции", — рассказал Братчук.

По его словам, россияне используют воздушное пространство Молдовы и Румынии для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

Напомним, 7 декабря сообщалось об атаке "шахедов" на юг Одесской области. Жители Измаильского района слышали взрывы.