Тела мешают наступать: ВС РФ не могут эвакуировать погибших с поля боя, — ISW

По словам аналитиков, сообщения о том, что тел столько, что это мешает наступательным операциям, придает дополнительный колорит "мясным" штурмам.

Российские войска не могут эвакуировать большое количество погибших военнослужащих с поля боя на неустановленном участке фронта, что негативно сказывается на моральном духе россиян и наступательных возможностях. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 6 декабря.

Российские источники сообщили 6 декабря, что разлагающиеся тела военнослужащих влияют на боевой дух и иногда мешают ВС РФ на боевых позициях и в атаках.

Один из "военкоров" заявил, что у российских сил нет средств для эвакуации тел, и что за это несет ответственность военное командование. По данным российского оппозиционного издания "Важные истории", родственник военнослужащего рассказал, что военнослужащие в/ч 95411 "ходят по трупам" на Авдеевском направлении.

"Не всегда представляется возможным забрать тела с поля боя в сложных боевых условиях, но сообщения о том, что тел столько, что это мешает российским наступательным операциям — придает дополнительный колорит массированным атакам пехоты", — отмечают аналитики.

Напомним, что ВС РФ продвинулись в промзоне возле Авдеевки, а ВСУ укрепили плацдарм на левом берегу.

Также сообщалось, что к выборам в РФ допустят политика, который требует вывести войска из Украины. ISW объяснил логику Кремля.