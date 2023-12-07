Разместили солдат возле нефтебазы: 26 военных ВС РФ погибли после ударов по Донецку (видео)

В Донецк завезли оккупантов, которых должны были перебросить на штурмы Авдеевки. В соцсетях отмечают, что прилеты зафиксированы на территории нефтебазы и военного объекта.

Во время массированного обстрела Донецка 6 декабря снаряды попали в резервуары с топливом в одном из районов города. Из-за этого возник сильный пожар, который перекинулся на место расположения российских оккупантов. Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка".

Паблик со ссылкой на свои источники пишет, что в результате пожара погибли 26 российских военных. Еще 31 ранены.

"Возле нефтебазы какой-то дурак устроил временное расположение бойцов, которые буквально позавчера прибыли в Донецк. Просто рядом с нефтебазой. В результате снаряды прилетели и по ним, плюс огнем от загоревшегося топлива. Часть ребят просто сгорела", — рассказал паблику один из очевидцев.

Еще один военный ВС РФ добавил, что военных недавно перебросили в Донецк из Ростовской области. Их собирались отправить на штурм Авдеевки.

Напомним, что в Донецке ССО ударили дроном Perun по РСЗО "Град" и складу БК РФ. Украинские разведывательные беспилотники отыскали реактивную установку, которая угрожала украинским позициям от Авдеевки до Марьинки.

Ранее сообщалось, что в России пытались взорвать военкомат в Новосибирске. Для этого использовали мультиварку со взрывчаткой.