"Полонез-М" и радиостанции: ВС РФ получили новую боевую технику (фото)

Военно-промышленный комплекс Беларуси продолжил испытания новых образцов техники, в частности РЛС "Клен", гранатометного комплекса "Сапфир" и БТР "Volat-V2", рассказали аналитики.

Вооруженные силы Республики Беларусь получили новую военную технику в ноябре. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"По нашим данным, за ноябрь 2023 г. был ряд поступлений новой военной техники и вооружения в различные подразделения ВС РБ", — говорится в сообщении.

Аналитики рассказали, что белорусская армия получила следующую технику:

Дивизион РК В-300 "Полонез-М".

15 ноября этот комплекс был передан 336-й реактивной артиллерийской бригаде ВС РБ. Сейчас на вооружении белорусской армии находится два дивизиона РК В-300 "Полонез-М".

25 радиостанций и техники связи.

В конце ноября войска связи получили новую и модернизированную технику, им было передано 25 комбинированных и аппаратных радиостанций. В частности, среди техники зафиксировали минимум восемь Р-142НМБ "Старт", две радиорелейные станции Р-414МБРП "Сосна-2" и прочее.

Техника, которую получили ВС РФ в ноябре

В "Беларускі Гаюн" отметили, что новая техника связи передается военным дважды в год, предыдущая партия поступила в мае 2023 года.

Также в ноябре ВПК РБ продолжал испытания ряда новых образцов техники, а именно РЛС "Клен", гранатометного комплекса "Сапфир" и БТР "Volat-V2".

Напомним, 17 ноября в Беларуси завершили испытания гранатометного комплекса "Сапфир МГУ". В частности, на испытания ушло почти два года, было запущено 500 практических пусков гранат.

15 ноября в пресс-службе Минобороны Беларуси рассказали, что на вооружение ВС РБ поступили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез-М". Эти РСЗО являются усовершенствованной версией "Полонез". Главной особенностью системы является увеличенная дальность ведения огня.