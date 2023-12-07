"Приговор будет": в ГУР обратились к коллаборантам после убийства Кивы (видео)

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что все те, кто перешел на российскую сторону и совершил преступления, пока еще имеют шанс сдаться. Это единственный способ, который будет гарантировать им безопасность.

В России был убит бывший народный депутат Верховной Рады Илья Кива, который накануне вторжения выехал из страны и обосновался в соседней России. Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона дал совет другим коллаборантам, которые переживают за свою жизнь.

По его словам, все предатели Украины и военные преступники должны будут сдаться в руки украинского правосудия, ведь это единственный для них способ обезопасить себя от летального исхода, с которым столкнулся Илья Кива.

"Сейчас мы можем подтвердить и констатировать факт. И обращусь к другим коллаборантам, предателям и военным преступникам: наиболее безопасным путем для вас является сдача в руки украинского правосудия. Приговор будет действительно гарантировать соблюдение ваших дел, регулярное питание", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно он отметил, что для таких граждан находиться на территории Российской Федерации крайне опасно. "Справедливое ранение", отмечает представитель украинской разведки, может догнать каждого из тех, кто совершил противоправные действия по отношению к Украине.

Убийство Ильи Кивы: что известно

Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили о том, что в Подмосковье был убит экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Он проживал на территории России практически два года.

Позже гибель подтвердил и представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Он заявил, что Илья Кива был "одним из самых отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".

Российские медиа уточнили, что Илью Киву обнаружили мертвым в элитном загородном комплексе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье в РФ. На теле мужчины была кровь и гематомы.