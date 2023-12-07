В Мариуполе почти гуманитарная катастрофа, 40% людей без тепла, — советника мэра (видео)

Подавляющее большинство людей, которые не имеют отопления, проживают в многоэтажках. Также у граждан отсутствует электроснабжение.

В Мариуполе почти гуманитарная катастрофа, поскольку город не подготовлен к отопительному сезону. Об этом в эфире телемарафона заявил советник мэра Петр Андрющенко.

По меньшей мере 40% жителей города пока без отопления в помещениях. Также у людей нет электроснабжения. По его словам, это связано с боевыми действиями и последствиями шторма.

"Это, пожалуй, проблема номер один в городе", — пояснил он.

Петр Андрющенко выразил надежду, что оккупанты подадут тепло и не будет катастрофической ситуации, которую фиксировали в прошлом году. По его словам, 40% людей, которые не имеют отопления, проживают в многоэтажках.

Войска РФ в Мариуполе

Вооруженные силы Российской Федерации, как заявил Петр Андрющенко, перебрасывают тяжелую технику через Новоазовский и Мариупольский районы Донецкой области. По его словам, транспортировка боевой техники оккупантов происходит через Новоазовский и Мариупольский районы по линии Широкино, Гранитное, Гнутово. Андрющенко отметил, что россияне перемещают танки по полям и грунтовым дорогам в темное время суток. Зато днем маскируют технику в лесополосах. Советник мэра считает, что враг может перебрасывать тяжелую технику в Волноваху и Угледар.

Напомним, 4 декабря советник Петр Андрющенко рассказал, что российские военные перевозят боекомплекты гражданским транспортом. Он отметил, что враг расположил свои склады в разных местах, чтобы не привлечь внимание и не дать возможность обнаружить все объекты.