Помечал буквой "Z": херсонец помогал "отжимать" лодки у граждан для "эвакуации" ВС РФ (фото)

По версии следствия, при оцеплении российские оккупанты бросили своего приспешника, поэтому ему пришлось скрываться у родственников в Николаевской области.

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который помогал российским войскам бежать из Херсона в прошлом году. Он предоставил оккупантам данные о владельцах лодок и катеров в городе, после чего они силой отбирали у людей плавсредства. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, эти лодки и катера были обозначены буквой "Z" и использовались для переправки российских войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть Херсонской области.

Когда российские войска отступили из Херсона, они не взяли с собой своего приспешника.

"Убегая от украинских защитников, р##исты не забрали с собой своего приспешника, а потому он выехал к родственникам в Николаевскую область, где пытался скрыться от правосудия", — говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Им оказался 44-летний херсонец, который с начала полномасштабного вторжения России поддерживал оккупантов.

Фото задержанного коллаборанта Фото: пресс-центр СБУ

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за пособничество Российской Федерации.

Напомним, украинские суды вынесли приговоры еще трем предателям, которые согласились сотрудничать с оккупантами на востоке. За совершенные преступления коллаборанты получили тюремные сроки от 5 до 11 лет.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что в Киевской области осудили несовершеннолетнего парня, который передавал РФ информацию о позициях Вооруженных сил Украины. Ему назначили 7 лет лишения свободы.