"Мы скоро вернемся": отступающие из Херсона россияне оставили послание (фото)

Местную школу ВС РФ превратили в крепость. Обстрелы велись с верхних этажей, а в подвале была военная база с украденными занавесками, коврами и подушками из домов жителей и магазинов.

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Российские войска оставляют территорию Херсонской области, но многое напоминает местным жителям о недавнем присутствии военных из РФ. Об этом сообщает Sky News.

Такие населенные пункты, как Великая Александровка, месяцами находились на передовой линии фронта. ВСУ вытеснили россиян отсюда в первую неделю октября, но свидетельства ожесточенных боев здесь повсюду.

Из-за стратегического расположения на реке Ингулец трехэтажная местная школа оказалась в эпицентре боев.

На стенах подвального помещения, которое использовалось как убежище, россияне оставили непристойные граффити и последнюю букву английского алфавита — символ вторжения.

Это было не просто убежище — школьное помещение россияне превратили в свою базу. На окна повесили занавески, постелили ковры на пол, положили подушки. По словам сотрудника школы, военные здесь жили, а все предметы обихода взяли из соседних магазинов или домов местных жителей.

[ + – ] Бельевая веревка и вещи, оставленные оккупантами

Духи и шелковое постельное белье в помещении офицеров

По словам начальника пожарной охраны, здесь проживало около 200 солдат из оккупационных войск. Было несколько кухонь и столовых.

В одном из помещений журналисты нашли пузырьки с духами и шелковое постельное белье, вероятно, там спали офицеры.

Российскому подразделению пришлось быстро отступать, но они оставили послание на стенах.

[ + – ] Послание российских солдат

"Мы скоро вернемся", — гласит предупреждение россиян.

Под ним российские солдаты оставили дату занятия города — 26.02.

Z на карте Великобритании

Обстрелы велись с трех верхних этажей школы, ставшей крепостью. Окна были заложены мешками с песком и отверстиями для оружия, как в средневековых замках. Книжные шкафы из библиотеки использовались как укрепления, а на стенах отразилось представление о мире российского президента. Карта Великобритании и Ирландии была нарисована буквой Z, в внизу значилась надпись "Россия". Оставившие ее российские солдаты, судя по всему, не были заинтересованы в изучении английского.

[ + – ] Карта Великобритании и Ирландии

"Мы просто хотим победить и побыстрее начать все отстраивать", — сказал местные сотрудник.

[ + – ] Российская ракета во дворе школы

Вместе с тем, по оценкам правительства Украины, Мирового банка и Евросоюза, общие расходы на послевоенное восстановление уже достигли 350 млрд долларов, а война продолжается.

Напомним, что, судя по словам Путина, он не меняет своих планов относительно войны. Исследователи считают, что президент РФ рассчитывает оккупировать всю Украину.

Ранее Фокус сообщал, что аннексия новых регионов Украины вызвала раскол в Кремле. Путин не стремится к переговорам, хотя некоторые из его окружения подталкивают к этому.