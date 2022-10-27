"Таран против России": риторика Путина говорит, что он не меняет своих планов по Украине, — ISW

Аналитики заявили, что глава Кремля хочет оккупировать всю Украину и поменять власть в Киеве. Его интересы распространяются далеко за пределы уже оккупированных территорий.

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Риторика президента России Владимира Путина говорит о том, что он не собирается менять свои планы относительно Украины. Он не заинтересован в серьезных переговорах с Киевом, о чем сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что Украина, по мнению Путина, потеряла свой суверенитет и управляется США. Во время встречи службы безопасности Содружества Независимых Государств (СНГ) глава Кремля сказал, что Вашингтон якобы использует Украину как "таран против России", а также Беларуси, ОДКБ и СНГ.

Более того, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сказал, что Украину якобы оккупировало НАТО, она стала колонией США.

"Это убедительно демонстрирует, что Кремль по-прежнему занимается военной победой в Украине и заинтересован сменой власти в Киеве", — сказано в отчете.

Кроме того, в отчете говорится, что российские оккупанты прямо признают, что депортируют украинских детей на территорию РФ.

Так, уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в Россию 31 ребенка из Мариуполя, и что ее офис работает над "реабилитацией" украинских детей в зоне активных действий.

Ранее Фокус сообщал, что Путин хочет нанести колоссальный ущерб мирным украинцам зимой. Журналисты пишут, что даже малейшее колебание в США может придать главе Кремля решимости перед тяжелой зимой.

Также напомним, что Путин думает, что нашел метод давления на страны G20. По словам европейского дипломата, лидеры G20 будут подталкивать Путина к продлению зернового соглашения и он захочет этим воспользоваться.

Еще напомним, что РФ хочет отправить на войну в Украину брошенных США афганских военнослужащих. За вербовкой, по мнению журналистов, стоит частная военная компания "Вагнер", в ряды которой могут вступить до 15 тысяч экс-бойцов спецназа.