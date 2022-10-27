"Таран проти Росії": риторика Путіна каже, що він не змінює своїх планів щодо України, — ISW

Аналітики заявили, що глава Кремля хоче окупувати всю Україну та поміняти владу у Києві. Його інтереси поширюються далеко за межі вже окупованих територій.

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Риторика президента Росії Володимира Путіна говорить про те, що він не має наміру змінювати свої плани щодо України. Він не зацікавлений у серйозних переговорах із Києвом, про що повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

У новому звіті сказано, що Україна, на думку Путіна, втратила свій суверенітет та керується США. Під час зустрічі служби безпеки Співдружності Незалежних Держав (СНД) глава Кремля сказав, що Вашингтон нібито використовує Україну як "таран проти Росії", а також Білорусі, ОДКБ та СНД.

Більше того, речник Державної думи РФ В'ячеслав Володін сказав, що Україну нібито окупувало НАТО, вона стала колонією США.

"Це переконливо демонструє, що Кремль, як і раніше, займається військовою перемогою в Україні та зацікавлений зміною влади у Києві", — сказано у звіті.

Крім того, у звіті йдеться про те, що російські окупанти прямо визнають, що депортують українських дітей на територію РФ.

Так, уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова до Росії 31 дитина з Маріуполя, і що її офіс працює над "реабілітацією" українських дітей у зоні активних дій.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін хоче завдати колосальної шкоди мирним українцям взимку. Журналісти пишуть, що навіть найменше коливання в США може надати главі Кремля рішучості перед тяжкою зимою.

Також нагадаємо, що Путін думає, що знайшов метод тиску на країни G20. За словами європейського дипломата, лідери G20 підштовхуватимуть Путіна до продовження зернової угоди, і він захоче цим скористатися.

Ще нагадаємо, що РФ хоче відправити на війну в Україну покинутих США афганських військовослужбовців. За вербуванням, на думку журналістів, стоїть приватна військова компанія "Вагнер", до лав якої можуть вступити до 15 тисяч екс-бійців спецназу.