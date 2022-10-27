"Ми скоро повернемося": росіяни, що відступають з Херсона, залишили послання (фото)

Місцеву школу ЗС РФ перетворили на фортецю. Обстріли велися з верхніх поверхів, а у підвалі була військова база з вкраденими фіранками, килимами та подушками з будинків мешканців та магазинів.

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Російські війська залишають територію Херсонської області, але багато нагадує місцевим жителям про нещодавню присутність військових із РФ. Про це повідомляє Sky News.

Такі населені пункти як Велика Олександрівка місяцями знаходилися на передовій лінії фронту. ЗСУ витіснили росіян звідси першого тижня жовтня, але свідчення запеклих боїв тут всюди.

Через стратегічне розташування на річці Інгулець триповерхова місцева школа опинилася в епіцентрі боїв.

На стінах підвального приміщення, яке використовувалося як притулок, росіяни залишили непристойні графіті та останню букву англійського алфавіту — символ вторгнення.

Це був не просто притулок — шкільне приміщення росіяни перетворили на свою базу. На вікна повісили фіранки, постелили килими на підлогу, поклали подушки. За словами співробітника школи, військові тут жили, а всі предмети побуту взяли із сусідніх магазинів чи будинків місцевих мешканців.

[ + – ] Білизна, мотузка та речі, залишені окупантами

Парфуми та шовкова постільна білизна у приміщенні офіцерів

За словами начальника пожежної охорони, тут мешкало близько 200 солдатів з окупаційних військ. Було кілька кухонь та їдалень.

В одному з приміщень журналісти знайшли бульбашки з парфумами та шовкову постільну білизну, мабуть, там спали офіцери.

Російському підрозділу довелося швидко відступати, але вони залишили лист на стінах.

[ + – ] Послання російських солдат

"Ми скоро повернемося", — говорить попередження росіян.

Під ним російські солдати залишили дату заняття міста — 26.02.

Z на карті Великобританії

Обстріли велися з трьох верхніх поверхів школи, яка стала фортецею. Вікна були закладені мішками з піском та отворами для зброї, як у середньовічних замках. Книжкові шафи з бібліотеки використовувалися як зміцнення, але в стінах позначилося уявлення світ російського президента. Карту Великобританії та Ірландії замалювали літерою Z, внизу значився напис "Росія". Російські солдати, що залишили її, судячи з усього, не були зацікавлені у вивченні англійської.

[ + – ] Карта Великобританії та Ірландії

"Ми просто хочемо перемогти і якнайшвидше почати все відбудовувати", — сказав місцевий співробітник.

[ + – ] Російська ракета у дворі школи

Водночас, за оцінками уряду України, Світового банку та Євросоюзу, загальні витрати на повоєнне відновлення вже сягнули 350 млрд доларів, а війна триває.

Нагадаємо, що, судячи зі слів Путіна, він не змінює своїх планів щодо війни. Дослідники вважають, що президент РФ розраховує окупувати всю Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що анексія нових регіонів України викликала розкол у Кремлі. Путін не прагне переговорів, хоча деякі з його оточення підштовхують до цього.