Как сообщил глава Чечни, после ликвидации вышки бойцы ВСУ, якобы проникшие на территорию Белгородской области, лишились связи и возможности вызвать подкрепление.

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался атакой на вышку связи в Белгородской области РФ. Якобы таким образом его наемники смогли лишить связи ВСУ. Об этом стало известно из его Telegram-канал.

"Лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области", — написал он.

По словам Кадырова, якобы после этого ВСУ лишились связи и даже возможности вызвать подкрепление, а боевики "Ахмата", якобы, напротив смогли перехватить инициативу.

Отметим, украинские войска ведут боевые действия исключительно в Украине, освобождая ее территории от российских оккупантов.

Напомним, что 29 октября в ISW заявили, что Росгвардия набирает в свои ряды бывших участников ЧВК "Вагнер" для укрепления специальных подразделений "Ахмат" в Чеченской республике.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия оказалась не способна взять Авдеевку, поэтому руководитель Минобороны Сергей Шойгу бросил в бой наемников из ЧВК "Вагнер".

Также представитель юридического департамента МОУ Максим Тимочко рассказал, что членов ЧВК "Вагнер" и ее руководителей среди высшего военно-политического руководства РФ можно наказать за международные преступления на нескольких уровнях.