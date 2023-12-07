Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

"Лишили противника связи": боевики Кадырова атаковали вышку связи на территории России

Анастасия Ковалева
Боевики Кадырова атаковали вышку связи на территории России

Как сообщил глава Чечни, после ликвидации вышки бойцы ВСУ, якобы проникшие на территорию Белгородской области, лишились связи и возможности вызвать подкрепление.

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался атакой на вышку связи в Белгородской области РФ. Якобы таким образом его наемники смогли лишить связи ВСУ. Об этом стало известно из его Telegram-канал.

"Лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области", — написал он.

По словам Кадырова, якобы после этого ВСУ лишились связи и даже возможности вызвать подкрепление, а боевики "Ахмата", якобы, напротив смогли перехватить инициативу.

Отметим, украинские войска ведут боевые действия исключительно в Украине, освобождая ее территории от российских оккупантов.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Напомним, что 29 октября в ISW заявили, что Росгвардия набирает в свои ряды бывших участников ЧВК "Вагнер" для укрепления специальных подразделений "Ахмат" в Чеченской республике.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия оказалась не способна взять Авдеевку, поэтому руководитель Минобороны Сергей Шойгу бросил в бой наемников из ЧВК "Вагнер".

Также представитель юридического департамента МОУ Максим Тимочко рассказал, что членов ЧВК "Вагнер" и ее руководителей среди высшего военно-политического руководства РФ можно наказать за международные преступления на нескольких уровнях.